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На Алтае мужчина спилил четыре березы и попался полиции

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело

03 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Березовая роща / Фото: unsplash.com
Березовая роща / Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке четырех берез, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию поступило обращение о хищении деревьев и в ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД и лесные инспекторы установили подозреваемого. "Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения. У "черного" лесоруба изъяты пила, прицеп", – рассказали в ведомстве.

Ущерб лесному фонду оценили почти в 20 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений и отпустили под подписку о невыезде. Он признал вину.

Алтайский край Камень-на-Оби Происшествия Экология

Комментарии 6

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Сергей

20:18:47 03-07-2024

Это вам не ленточный бор уничтожать, тут получит по полной "чёрный лесоруб".

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Дмитрий

21:19:52 03-07-2024

Парадокс нашей системы, кто-то леса гектарами вырубает всё нормально, никто не попался, здесь человек под уголовку попал 4 берёзы срубил, смешно и плакать хочется.

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Гость

23:50:30 03-07-2024

Дмитрий (21:19:52 03-07-2024) Парадокс нашей системы, кто-то леса гектарами вырубает всё н... А если каждый пойдет и по четыре березы срубит, пусть идёт под уголовку, чтобы другим не повадно было, что вы оглядывается на тех кто массово лес рубит, если ваш сосед пойдет сворует, то по вашему и вам тогда можно.

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Гость

08:34:03 04-07-2024

у цума спилили деревья когда ставили забор. Разрешение есть?

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Гость

09:44:01 04-07-2024

Гость (08:34:03 04-07-2024) у цума спилили деревья когда ставили забор. Разрешение есть?... я думаю есть. Потому что в городе 1 дерево для физика тысяч 300 штраф, а для юрика за единичку)))

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гость

10:33:35 04-07-2024

Гость (23:50:30 03-07-2024) А если каждый пойдет и по четыре березы срубит, пусть идёт п... правильно,так их,свою кормушку надо охранять,а то распусти народец так себе и виллу где нибудь в теплых краях не прикупишь

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