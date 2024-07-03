На Алтае мужчина спилил четыре березы и попался полиции
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело
03 июля 2024, 18:15, ИА Амител
Березовая роща / Фото: unsplash.com
В Камне-на-Оби полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке четырех берез, сообщили в МВД Алтайского края.
В полицию поступило обращение о хищении деревьев и в ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД и лесные инспекторы установили подозреваемого. "Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения. У "черного" лесоруба изъяты пила, прицеп", – рассказали в ведомстве.
Ущерб лесному фонду оценили почти в 20 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений и отпустили под подписку о невыезде. Он признал вину.
20:18:47 03-07-2024
Это вам не ленточный бор уничтожать, тут получит по полной "чёрный лесоруб".
21:19:52 03-07-2024
Парадокс нашей системы, кто-то леса гектарами вырубает всё нормально, никто не попался, здесь человек под уголовку попал 4 берёзы срубил, смешно и плакать хочется.
23:50:30 03-07-2024
Дмитрий (21:19:52 03-07-2024) Парадокс нашей системы, кто-то леса гектарами вырубает всё н... А если каждый пойдет и по четыре березы срубит, пусть идёт под уголовку, чтобы другим не повадно было, что вы оглядывается на тех кто массово лес рубит, если ваш сосед пойдет сворует, то по вашему и вам тогда можно.
08:34:03 04-07-2024
у цума спилили деревья когда ставили забор. Разрешение есть?
09:44:01 04-07-2024
Гость (08:34:03 04-07-2024) у цума спилили деревья когда ставили забор. Разрешение есть?... я думаю есть. Потому что в городе 1 дерево для физика тысяч 300 штраф, а для юрика за единичку)))
10:33:35 04-07-2024
Гость (23:50:30 03-07-2024) А если каждый пойдет и по четыре березы срубит, пусть идёт п... правильно,так их,свою кормушку надо охранять,а то распусти народец так себе и виллу где нибудь в теплых краях не прикупишь