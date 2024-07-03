На Алтае мужчина спилил четыре березы и попался полиции

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело

03 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Березовая роща / Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке четырех берез, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию поступило обращение о хищении деревьев и в ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД и лесные инспекторы установили подозреваемого. "Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения. У "черного" лесоруба изъяты пила, прицеп", – рассказали в ведомстве.

Ущерб лесному фонду оценили почти в 20 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений и отпустили под подписку о невыезде. Он признал вину.