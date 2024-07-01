В оливках нашли вещество, которое помогает похудеть и снизить уровень сахара
Опыты на мышах доказали эффективность эленоловой кислоты
01 июля 2024, 13:31, ИА Амител
Содержащаяся в оливках эленоловая кислота помогла снизить уровень сахара в крови у лабораторных мышей с диабетом и ожирением, а также способствовала их похудению. К такому выводу пришли ученые из Американского общества питания (ASN), пишет "Газета.ру".
Исследователи выяснили, что эленоловая кислота влияет на гормоны GLP-1 и PYY, которые способствуют чувству сытости и предотвращают переедание. Причем ее эффективность оказалась даже выше, чем у популярного лекарства метформина от диабета второго типа, и сравнима с препаратом лираглутид.
В итоге эленоловая кислота значительно снижала потребление пищи и способствовала потере веса у мышей.
Однако ученые отмечают: концентрация этого вещества в оливковом масле или оливках слишком низкая, чтобы эти продукты могли оказать такой же эффект. Тем не менее результаты исследования могут лечь в основу разработки безопасных альтернатив "Оземпику".
13:55:20 01-07-2024
Вещество веществом, но в процессе употребления оливок приходит мысль о стаканчике прохладного, приятно щекочущего язык сухого белого вина, лучше, если Рислинг или даже Кокур... а какое вино без сыра? Поди, похудей тут с вами...
15:22:54 01-07-2024
Наверное мышей кормили только оливками? я их очень люблю, всегда ем - нигде не худеется)
16:07:08 01-07-2024
Гость (15:22:54 01-07-2024) Наверное мышей кормили только оливками? я их очень люблю, вс... надо есть мышей, которые ели оливки и похудели. я так понимаю.
а вообще достаточно не болеть, не обжираться, и давать себе физнагрузки. и всё будет чики-пуки.
16:29:25 01-07-2024
ой, не слушайте американское общество питания, не совершите ошибку - не налегайте на оливки, не прочитав калорийность.
от них не похудеете точно! :)