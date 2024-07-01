В оливках нашли вещество, которое помогает похудеть и снизить уровень сахара

Опыты на мышах доказали эффективность эленоловой кислоты

01 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Оливки / Источник фото: pxhere.com

Содержащаяся в оливках эленоловая кислота помогла снизить уровень сахара в крови у лабораторных мышей с диабетом и ожирением, а также способствовала их похудению. К такому выводу пришли ученые из Американского общества питания (ASN), пишет "Газета.ру".

Исследователи выяснили, что эленоловая кислота влияет на гормоны GLP-1 и PYY, которые способствуют чувству сытости и предотвращают переедание. Причем ее эффективность оказалась даже выше, чем у популярного лекарства метформина от диабета второго типа, и сравнима с препаратом лираглутид.

В итоге эленоловая кислота значительно снижала потребление пищи и способствовала потере веса у мышей.

Однако ученые отмечают: концентрация этого вещества в оливковом масле или оливках слишком низкая, чтобы эти продукты могли оказать такой же эффект. Тем не менее результаты исследования могут лечь в основу разработки безопасных альтернатив "Оземпику".