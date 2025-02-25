В Омске рецидивист притворился врачом, чтобы обокрасть пациента из Алтайского края

Лжеврач украл у жителя Алтая борсетку с документами и деньгами

25 февраля 2025, 21:24, ИА Амител

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Житель Омска переоделся врачом, проник в больницу и похитил борсетку с документами и деньгами у пациента из Алтайского края, сообщили в областном МВД.

Жертва преступления – 44-летний житель Алтайского края – находился на лечении. Пока его не было в палате, его борсетка с документами и 30 тысячами рублей таинственно исчезла.

"Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину в медицинской одежде. Однако проверка не подтвердила причастность медицинского персонала к хищению", – рассказали в полиции.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый омич, который переоделся врачом, чтобы совершить преступление.

Как выяснилось, злоумышленник узнал о пациенте от знакомого, который лежал в той же больнице. Тот рассказал, что помогает жителю Алтайского края, а он "не скупится на благодарности – рассчитывается за услуги деньгами". Услышав это, мужчина придумал план: надел медицинскую форму, приехал к больнице на такси, зашел в палату и украл борсетку.

Деньги он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Рецидивиста арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.