В Омской области объявили беспилотную опасность

Жителям региона напомнили о правилах безопасности

08 октября 2026, 15:13, ИА Амител

Правила безопасности при беспилотной опасности / Фото: официальный канал Виталий Хоценко

Минобороны России зафиксировало беспилотную опасность в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

"Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", — написал он в своем Max-канале.

К посту он прикрепил фото с правилами безопасности и QR-кодом, по которому можно посмотреть карту укрытий в области.

В последний раз режим в регионе объявляли 30 сентября. Тогда международный аэропорт Омск-Центральный временно прекратил работу после атаки ВСУ в области. В качестве меры предосторожности руководство аэропорта закрыло воздушное пространство для гражданских рейсов. Все запланированные рейсы отменены или перенаправлены на запасные аэродромы соседних субъектов.