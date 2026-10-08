В Омской области объявили беспилотную опасность
Жителям региона напомнили о правилах безопасности
08 октября 2026, 15:13, ИА Амител
Минобороны России зафиксировало беспилотную опасность в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
"Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", — написал он в своем Max-канале.
К посту он прикрепил фото с правилами безопасности и QR-кодом, по которому можно посмотреть карту укрытий в области.
В последний раз режим в регионе объявляли 30 сентября. Тогда международный аэропорт Омск-Центральный временно прекратил работу после атаки ВСУ в области. В качестве меры предосторожности руководство аэропорта закрыло воздушное пространство для гражданских рейсов. Все запланированные рейсы отменены или перенаправлены на запасные аэродромы соседних субъектов.
15:42:24 08-10-2026
откуда прилетает?
16:36:06 08-10-2026
гость (15:42:24 08-10-2026) откуда прилетает?... с окраины
16:41:22 08-10-2026
гость (15:42:24 08-10-2026) откуда прилетает?...
оттуда....
Там нет ПВО... степь там...
Да и не было нужды строить ПВО ...
20:02:25 08-10-2026
А вот в памятке не сказано, что нельзя эту пакость летающую сбивать подручными средствами и прочим гладкоствольным оружием. Или тут не вся памятка?
11:31:05 09-10-2026
Интэрэсно (20:02:25 08-10-2026) А вот в памятке не сказано, что нельзя эту пакость летающую ...
Ты сбиваешь, он падает рядом с тобой и взрывается. Круто, да?..