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В Омской области объявили беспилотную опасность

Жителям региона напомнили о правилах безопасности

08 октября 2026, 15:13, ИА Амител

Правила безопасности при беспилотной опасности / Фото: официальный канал Виталий Хоценко

Минобороны России зафиксировало беспилотную опасность в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко. 

"Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", — написал он в своем Max-канале. 

К посту он прикрепил фото с правилами безопасности и QR-кодом, по которому можно посмотреть карту укрытий в области. 

В последний раз режим в регионе объявляли 30 сентября. Тогда международный аэропорт Омск-Центральный временно прекратил работу после атаки ВСУ в области. В качестве меры предосторожности руководство аэропорта закрыло воздушное пространство для гражданских рейсов. Все запланированные рейсы отменены или перенаправлены на запасные аэродромы соседних субъектов.

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия

СВО омская область Беспилотники

Комментарии 5

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гость

15:42:24 08-10-2026

откуда прилетает?

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Гость

16:36:06 08-10-2026

гость (15:42:24 08-10-2026) откуда прилетает?... с окраины

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Шинник

16:41:22 08-10-2026

гость (15:42:24 08-10-2026) откуда прилетает?...
оттуда....
Там нет ПВО... степь там...
Да и не было нужды строить ПВО ...

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Интэрэсно

20:02:25 08-10-2026

А вот в памятке не сказано, что нельзя эту пакость летающую сбивать подручными средствами и прочим гладкоствольным оружием. Или тут не вся памятка?

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Гость

11:31:05 09-10-2026

Интэрэсно (20:02:25 08-10-2026) А вот в памятке не сказано, что нельзя эту пакость летающую ...
Ты сбиваешь, он падает рядом с тобой и взрывается. Круто, да?..

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