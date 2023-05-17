В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
Международная организация выступает против любых терактов
17 мая 2023, 13:40, ИА Амител
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Буданов говорил, что Киев причастен к терактам в отношении известных россиян. Среди жертв есть и "медийные, публичные" случаи.
Дюжаррик подчеркнул, что не видел цитату и не может говорить о её достоверности, однако отметил, что в ООН выступают против любых террористических актов.
При общении с блогером Сергеем Ивановым он заявил, что украинская разведка "достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", говоря о том, сможет ли Киев "достать" до журналиста Владимира Соловьёва или философа Александра Дугина.
14:09:54 17-05-2023
Буданов говорил, что Киев причастен к терактам --- только гиперзвуком можно достать причастных к терактам. Но надо знать куда бить
17:15:13 17-05-2023
Дюжаррик подчеркнул, что не видел цитату .===Ничего он не может сказать по этому поводу.А так-то теракты это нехорошо.Видимо и насчёт подрыва газопроводов Северного потока ничего такого он не может сказать, так как ещё не собрал достаточно сведений по этой теме.Как соберёт,так сразу и скажет.