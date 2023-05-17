В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

Международная организация выступает против любых терактов

17 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Буданов говорил, что Киев причастен к терактам в отношении известных россиян. Среди жертв есть и "медийные, публичные" случаи.

Дюжаррик подчеркнул, что не видел цитату и не может говорить о её достоверности, однако отметил, что в ООН выступают против любых террористических актов.

При общении с блогером Сергеем Ивановым он заявил, что украинская разведка "достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", говоря о том, сможет ли Киев "достать" до журналиста Владимира Соловьёва или философа Александра Дугина.