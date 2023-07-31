В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам

30 июля Киев атаковал Москву и ударил по небоскребам "Москва-Сити", а также по Крыму с помощью беспилотников

31 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак на фоне ударов Украины по Москве.

"Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было", – сказал Хак.

Напомним, что 30 июля Киев атаковал Москву и ударил по небоскребам "Москва-Сити", а также по Крыму с помощью беспилотников. Всего Минобороны сообщало, что украинские власти выпустили 25 беспилотников.