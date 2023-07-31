В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам
30 июля Киев атаковал Москву и ударил по небоскребам "Москва-Сити", а также по Крыму с помощью беспилотников
31 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак на фоне ударов Украины по Москве.
"Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было", – сказал Хак.
Напомним, что 30 июля Киев атаковал Москву и ударил по небоскребам "Москва-Сити", а также по Крыму с помощью беспилотников. Всего Минобороны сообщало, что украинские власти выпустили 25 беспилотников.
11:38:38 31-07-2023
представитель генсека организации --- то есть не сам генсек. Возможно хочет чтобы гегемон тоже его финансировал в доле с генсеком