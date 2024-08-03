В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал

03 августа 2024, 09:35, ИА Амител

Последствия падения БПЛА в жилой дом в Орловской области / Фото: Татьяна Поповичева / ТАСс

Два БПЛА попали в жилой дом в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, Орловская область подверглась атаке вражеских беспилотников с 12 часов ночи по местному времени. Силы РЭБ и ПВО уничтожили три аппарата.

"Средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", – написал он в телеграм-канале.

Возгорание локализовано, пострадавших нет, уточнил Клычков.