В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал
03 августа 2024, 09:35, ИА Амител
Последствия падения БПЛА в жилой дом в Орловской области / Фото: Татьяна Поповичева / ТАСс
Два БПЛА попали в жилой дом в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков.
По его словам, Орловская область подверглась атаке вражеских беспилотников с 12 часов ночи по местному времени. Силы РЭБ и ПВО уничтожили три аппарата.
"Средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", – написал он в телеграм-канале.
Возгорание локализовано, пострадавших нет, уточнил Клычков.
10:12:57 03-08-2024
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