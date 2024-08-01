Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ
По словам президента Украины, Россию хотят видеть на втором саммите
01 августа 2024, 07:31, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, пишет РИА Новости.
По его словам, вопрос о территориальной целостности страны "не может решаться одним президентом без украинского народа". Также он снова высказался за присутствие РФ на следующем мирном саммите: все и он сам хотят ее на нем видеть.
В конце июня Зеленский заявил, что Украина разработает детальный план завершения конфликта с Россией. Он будет готов уже в этом году.
Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии без участия России. Второй хотят провести до ноября, перед выборами в США.
07:36:58 01-08-2024
допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ -- у них закон, запрещающий переговоры, кто же на референдуме будет нарушать закон
09:08:06 01-08-2024
Гость (07:36:58 01-08-2024) допустил проведение референдума об условиях окончания конфли... Недолго принять закон разрешающий переговоры. Зеленский ссыт, что надо 4 региона отдать, хочет коллективную ответственность ввести, мол, это народ решил, а не я.
10:50:56 01-08-2024
ыть (09:08:06 01-08-2024) Недолго принять закон разрешающий переговоры. Зеленский ссыт... Недолго принять закон --- ну так сначала надо принять, не удивлюсь если будут проводить референдум, не отменив закон о запрете. В итоге за переговоры никто голосовать не будет, чтобы не рисковать, по закону могут же посадить
09:41:17 01-08-2024
«Поздно пить боржоми, когда почки отказали» (c)
12:07:01 01-08-2024
Ещё более трёх месяцев необходимо повоевать с большими жертвами.Главное,дождаться окончания свободных и демократических выборов в далёкой заокеанской стране.
13:51:14 01-08-2024
Гость (12:07:01 01-08-2024) Ещё более трёх месяцев необходимо повоевать с большими жерт... Президентом там станет женщина.
15:16:21 01-08-2024
Гость (13:51:14 01-08-2024) Президентом там станет женщина.... Она добрая. Только туповата, смеется все время
16:46:47 01-08-2024
Гость (15:16:21 01-08-2024) Она добрая. Только туповата, смеется все время... не надо смешить