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Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ

По словам президента Украины, Россию хотят видеть на втором саммите

01 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, пишет РИА Новости.

По его словам, вопрос о территориальной целостности страны "не может решаться одним президентом без украинского народа". Также он снова высказался за присутствие РФ на следующем мирном саммите: все и он сам хотят ее на нем видеть.

В конце июня Зеленский заявил, что Украина разработает детальный план завершения конфликта с Россией. Он будет готов уже в этом году.

Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии без участия России. Второй хотят провести до ноября, перед выборами в США.

украина спецоперация

Комментарии 8

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Гость

07:36:58 01-08-2024

допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ -- у них закон, запрещающий переговоры, кто же на референдуме будет нарушать закон

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ыть

09:08:06 01-08-2024

Гость (07:36:58 01-08-2024) допустил проведение референдума об условиях окончания конфли... Недолго принять закон разрешающий переговоры. Зеленский ссыт, что надо 4 региона отдать, хочет коллективную ответственность ввести, мол, это народ решил, а не я.

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Гость

10:50:56 01-08-2024

ыть (09:08:06 01-08-2024) Недолго принять закон разрешающий переговоры. Зеленский ссыт... Недолго принять закон --- ну так сначала надо принять, не удивлюсь если будут проводить референдум, не отменив закон о запрете. В итоге за переговоры никто голосовать не будет, чтобы не рисковать, по закону могут же посадить

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Гость

09:41:17 01-08-2024

«Поздно пить боржоми, когда почки отказали» (c)

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Гость

12:07:01 01-08-2024

Ещё более трёх месяцев необходимо повоевать с большими жертвами.Главное,дождаться окончания свободных и демократических выборов в далёкой заокеанской стране.

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Гость

13:51:14 01-08-2024

Гость (12:07:01 01-08-2024) Ещё более трёх месяцев необходимо повоевать с большими жерт... Президентом там станет женщина.

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Гость

15:16:21 01-08-2024

Гость (13:51:14 01-08-2024) Президентом там станет женщина.... Она добрая. Только туповата, смеется все время

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Гость

16:46:47 01-08-2024

Гость (15:16:21 01-08-2024) Она добрая. Только туповата, смеется все время... не надо смешить

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