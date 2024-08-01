Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ

По словам президента Украины, Россию хотят видеть на втором саммите

01 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, пишет РИА Новости.

По его словам, вопрос о территориальной целостности страны "не может решаться одним президентом без украинского народа". Также он снова высказался за присутствие РФ на следующем мирном саммите: все и он сам хотят ее на нем видеть.

В конце июня Зеленский заявил, что Украина разработает детальный план завершения конфликта с Россией. Он будет готов уже в этом году.

Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии без участия России. Второй хотят провести до ноября, перед выборами в США.