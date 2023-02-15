В отношении алтайских чиновников возбудили дело из-за плохой подготовки к зиме
В квартирах некоторых жителей Шипуново температура не поднималась выше 10 градусов
15 февраля 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В отношении чиновников из села Шипуново возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Они плохо подготовились к зиме.
Как сообщили в пресс-службе справедливороссов, зимой в домах у некоторых жителей Шипуново температура воздуха не поднималась выше отметки 10 градусов.
Депутат ГД Александр Терентьев направлял запросы в правительство края, краевому прокурору, а также в Генпрокуратуру РФ.
После проверки Следком возбудил уголовное дело. Сейчас оно находится в производстве.
Комментарии 2