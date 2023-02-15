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В отношении алтайских чиновников возбудили дело из-за плохой подготовки к зиме

В квартирах некоторых жителей Шипуново температура не поднималась выше 10 градусов

15 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В отношении чиновников из села Шипуново возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Они плохо подготовились к зиме.

Как сообщили в пресс-службе справедливороссов, зимой в домах у некоторых жителей Шипуново температура воздуха не поднималась выше отметки 10 градусов.

Депутат ГД Александр Терентьев направлял запросы в правительство края, краевому прокурору, а также в Генпрокуратуру РФ.

После проверки Следком возбудил уголовное дело. Сейчас оно находится в производстве.

Комментарии 2

  • Зачем дело? Отрезать у этих чинуш в доме отопле5ние и снять двери - и достаточно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Через 13 дней зима заканчивается и только возбудились. Как в той поговорке, долго мужик коняку запрягает....
    15 февраля, Гость   Ответить
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