В Париже нашли необычный способ спастись от уличных крыс
На улицы предлагают отправить бездомных животных из другой страны
18 июня 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Обозреватель Sabah Мевлют Тезель предложил парижанам необычный способ справиться с нашествием крыс. Власти города тратят большие деньги, чтобы разобраться с этой проблемой.
Тезель пишет о том, что в городе даже создали специальную комиссию по решению "крысиного вопроса", однако пока грызуны одерживают верх в противостоянии с властями.
Обозреватель предложил завезти в город бездомных собак и кошек из Турции. Их, как он считает, можно выпустить на улицы, чтобы природа боролась с природой.
13:00:25 18-06-2023
Так вот почему у нас нет крыс. Природа борется. И пожар дожди тушат. Всё натуральное!!!
12:24:01 19-06-2023
Гость (13:00:25 18-06-2023) Так вот почему у нас нет крыс. Природа борется. И пожар дожд... Крыс (в смысле обычных серых крыс лат. mus decumanus) у нас полно, просто благодаря собакам, кошкам, воронам и совам, обитающим в черте города, они стараются не выходить наружу, мигрируя огромными популяциями от здания к зданию по системе подземных коммуникаций, в первую очередь, теплотрассам, выходя наверх только чтобы покормиться на помойках.
17:31:11 18-06-2023
Турецкие собаки и кошки борются с парижскими крысами чтобы навести природный баланс.А в глобальном масштабе-естественный отбор по Дарвину и вполне естественный по учению Карла Маркса,Фридриха Энгельса,Владимира Ленина и Иосифа Сталина.Много расплодилось,поднявших мордочки,зажиревших крыс на Земле,которые после распада СССР решили скопом править Миром.