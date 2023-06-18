В Париже нашли необычный способ спастись от уличных крыс

На улицы предлагают отправить бездомных животных из другой страны

18 июня 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Обозреватель Sabah Мевлют Тезель предложил парижанам необычный способ справиться с нашествием крыс. Власти города тратят большие деньги, чтобы разобраться с этой проблемой.

Тезель пишет о том, что в городе даже создали специальную комиссию по решению "крысиного вопроса", однако пока грызуны одерживают верх в противостоянии с властями.

Обозреватель предложил завезти в город бездомных собак и кошек из Турции. Их, как он считает, можно выпустить на улицы, чтобы природа боролась с природой.