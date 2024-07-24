В Париже задержали россиянина, обвиняемого в дестабилизации Олимпиады

Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы

24 июля 2024, 17:16, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplahs.com

40-летнего гражданина России задержали во Франции. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на парижскую прокуратуру, мужчину обвиняют в организации "мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпиады".

Французское ведомство не уточняет, в чем именно обвиняют россиянина, а также не раскрывает его имя и фамилию. Проводится судебное расследование. За подобное преступление мужчине грозит до 30 лет лишения свободы.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже начнутся уже в эту пятницу, 26 июля, и продлятся по 11 августа. МОК допустил к соревнованиям лишь 15 россиян. Они выступят в нейтральном статусе: не смогут принять участие в параде атлетов, а медали их не учтут в общем зачете.