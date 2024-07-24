Рэпер Снуп Догг пронесет олимпийский огонь в Париже

Он станет предпоследним факелоносцем

24 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Фото: страница Снуп Догга в соцсетях

Американский рэпер Снуп Догг станет факелоносцем олимпийского огня перед церемонией открытия Игр в Париже, пишет Deadline.

Артист, который также будет комментатором соревнований, понесет огонь во время предпоследнего этапа в пятницу по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположены стадион "Стад де Франс", новый Олимпийский центр водных видов спорта и часть Олимпийской деревни.

Затем огонь направится в конечный пункт назначения – в олимпийский котел в садах Тюильри в центре французской столицы.

При этом личность последнего факелоносца пока не объявлена.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе отправятся 15 россиян. Рассказали, кто именно.