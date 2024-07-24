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Рэпер Снуп Догг пронесет олимпийский огонь в Париже

Он станет предпоследним факелоносцем

24 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Фото: страница Снуп Догга в соцсетях
Фото: страница Снуп Догга в соцсетях

Американский рэпер Снуп Догг станет факелоносцем олимпийского огня перед церемонией открытия Игр в Париже, пишет Deadline.

Артист, который также будет комментатором соревнований, понесет огонь во время предпоследнего этапа в пятницу по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположены стадион "Стад де Франс", новый Олимпийский центр водных видов спорта и часть Олимпийской деревни.

Затем огонь направится в конечный пункт назначения – в олимпийский котел в садах Тюильри в центре французской столицы.

При этом личность последнего факелоносца пока не объявлена.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На соревнования в нейтральном статусе отправятся 15 россиян. Рассказали, кто именно.

Спорт Знаменитости Франция

Комментарии 5

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Гость

07:47:41 24-07-2024

Типа местного шамана-песнохорки ?

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Гость

08:53:50 24-07-2024

Кому как не знатному агроному и селекционеру нести олимпийский огонь в Пориже)) Чем дальше, тем все более смешнее, происходящее сейчас в Европе)

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Гость

09:17:27 24-07-2024

Это негр Снуп огонь донесёт до деревни.А кто дальше,в самой деревни понесёт пока остаётся секретом,спасу нет.

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гость

10:12:51 24-07-2024

а в конце - подожжет то, что он обычно поджигает зажигалками, затянется и скажет: ну, понеслась!

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Гость

11:36:14 24-07-2024

фрик, наркоша и шалобабник? достойнейший Француз же

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