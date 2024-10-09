В парке "Изумрудный" завершили работы по нацпроекту, но реконструкцию продолжат

Как барнаульские парки приводят в порядок

09 октября 2024, 19:06, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

Реконструкция "Изумрудного" будет продолжена в 2025 году, но уже не в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Средства на дальнейшие работы на территории парка будет выделять Фонд имущества Алтайского края. Об этом сообщил руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев.

8 октября глава Барнаула Вячеслав Франк провел в парке выездное совещание, в ходе которого проверил работы, проведенные на общественной территории в рамках нацпроекта.

Выездное совещание в парке "Изумрудный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

Напомним, к благоустройству парка "Изумрудный" приступили в 2020 году. Работы были разбиты на несколько этапов. За пять лет в когда-то практически запущенной зеленой зоне обустроили пешеходные тропинки и велодорожки, провели освещение, построили детские и спортивные площадки, визит-центр, амфитеатр, восстановили пруд и прилегающую к нему территорию, обновили входную группу и ограждение.

В 2024 году работы в парке продолжились: здесь построили павильон для игры в шахматы, физкультурные площадки и обустроили новую парковку в районе строящегося ледового комплекса. Как отмечают в администрации города, на эти цели было направлено более 30 млн рублей. В начале сентября работы завершили.

Вячеслав Франк в парке "Изумрудный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

"В текущем году прошел заключительный этап благоустройства, но парки никогда не стоят на месте, они постоянно меняются и развиваются, и "Изумрудный" это подтверждает. Уже в этом году здесь появилось несколько новых объектов, сделанных вне муниципального контракта. Главным показателем того, что парк развивается в нужном направлении, является то, что жители очень часто посещают его, очень любят и положительно отзываются", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.Руководитель КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", он же руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев добавил, что реконструкция общественного пространства будет продолжена. Но уже за счет средств Фонда имущества Алтайского края, который и обслуживает сейчас территорию зеленой зоны.

"Например, в этом году выявлена одна из важных проблем: в парке большое количество старых, аварийных и опасных деревьев. Поэтапно нам придется их обрезать или удалять и сажать новые. Только в этом году было высажено порядка 200 деревьев. Таким образом, планово и методично будем идти к тому, чтобы парк был не только красивым и комфортным, но и безопасным", – подчеркнул Владислав Вакаев. Парк "Изумрудный" в Барнауле/ фото barnaul.org

Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко вспомнил, какие споры были вокруг парка в далеком 2019 году.

"Много было копий сломано вокруг "Изумрудного". Мы проводили первый субботник и тогда было принято важное политическое решение: необходимо восстанавливать парк за счет бюджетных средств. В целом оценка жителей положительная, недаром парк пользуется огромной популярностью у горожан – только в этом году зафиксировано порядка 2,5 миллиона посещений. Считаю, что цели, которые мы пять лет назад ставили, достигнуты. Но работа продолжается при поддержке правительства Алтайского края, администрации города, депутатов", – отметил Струченко. Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк указал, что сейчас в городе приводят в порядок и другие парки, которые также становятся популярны у жителей.

"В этом году работы по благоустройству ведутся в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина. Уже на следующей неделе работы на этих объектах должны быть завершены. Думаю, обе территории имеют свои перспективы и станут не менее популярными городскими пространствами, чем "Изумрудный", – отметил Вячеслав Франк.Добавим, с 2018 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" в столице Алтайского края привели в порядок 23 общественные территории. На эти цели потратили более 1 миллиарда рублей. Вячеслав Франк особо подчеркнул, что такой объем финансирования оказался возможен благодаря участию правительства Алтайского края и губернатора Алтайского края.