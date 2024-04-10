Сколько денег потратят власти на контроль работ в парках "Изумрудный" и "Юбилейный"

Ранее на благоустройство "Юбилейного" в 2024 году выделили 131,5 млн рублей, а на работы в "Изумрудном" – 30 млн рублей

10 апреля 2024, 12:25, ИА Амител

Парк "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Мэрия Барнаула намерена выделить 2,8 млн рублей на контроль качества благоустройства парка "Юбилейный" и еще 670 тысяч рублей – на проверку работ в "Изумрудном". Информация об этом есть на портале госзакупок.

На закупку по "Юбилейному" желающие смогут подавать заявки до 17 апреля, 19 апреля определится подрядчик. Он должен будет следить за качеством работ до 28 октября 2024 года. Окончание действия контракта – 25 ноября. Компания-победитель должна проконтролировать ход демонтажных работ, проследить за сносом зеленых насаждений, за вертикальной планировкой, озеленением территории, установкой малых архитектурных форм, обустройством проездов, тротуаров, площадок, за посадкой зеленых насаждений, строительством ограждений и монтажом наружного освещения.

Судьба закупки по парку "Изумрудный" определится 16 апреля. Подрядчик в парке будет работать до 16 сентября включительно. Контракт будет действовать до 11 октября 2024 года. Компания-победитель проследит за качеством строительства дорожек в "Изумрудном", парковки в зоне рядом с ледовым комплексом "Мотор", павильона "Шахматы", информационного стенда, физкультурной площадки рядом со стадионом Клевчени и ограждения. А также проконтролирует устройство объектов энергетического хозяйства.

Ранее на третий этап благоустройства "Юбилейного" в 2024 году решили направить 131,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик обязался привести в порядок зоны для активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), построить игровые комплексы для детей, спортивные площадки, а также благоустроить пешеходные дорожки.

На "Изумрудный" же власти решили выделить 30 млн рублей. За эту сумму подрядчик высадит деревья, сделает дорожки для прогулок, построит шахматные площадки рядом со стадионом Клевчени, а также установит объекты энергетического хозяйства.

Напомним, что в этом году в Барнауле начнут благоустраивать и парк имени Ленина. Работы обойдутся в 49,5 млн рублей. Они начнутся весной и закончатся до 14 октября 2024 года. Там демонтируют покрытия, здания, аттракционы, конструкции, опоры освещения, аварийные деревья и проведут вертикальную планировку. Затем подрядчик обустроит проезды, тротуары, площадки, газоны и цветники, а также установит малые архитектурные формы, высадит деревья и смонтирует наружное освещение.