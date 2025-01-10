В Перми не менее 80 человек отравились продукцией из пекарни

Пекарни этой же сети есть в Барнауле и других городах Сибири

10 января 2025, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Число клиентов, отравившихся продукцией пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80 человек. Точное количество пострадавших устанавливается. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о массовых отравлениях.

По данным Роспотребнадзора, инцидент связан с сетью пекарен "Хлебница". Пострадавшие поступали в больницы с признаками острой кишечной инфекции, у большинства из них был выявлен возбудитель сальмонеллеза.

"Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается", – рассказал источник.

Следователи проводят допросы сотрудников пекарни и пострадавших. На одном из павильонов сети висит объявление о временном закрытии по техническим причинам, что видно в опубликованном Следственным комитетом видео.

По информации журналистов, в Перми работает более 30 точек сети "Хлебница", многие из которых расположены в центре города. В ассортименте пекарен – хлеб, булочки, пирожки, а также салаты и гарниры.

Пекарни сети "Хлебница" есть в Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Кемерове и других городах.