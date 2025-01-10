В Перми не менее 80 человек отравились продукцией из пекарни
Пекарни этой же сети есть в Барнауле и других городах Сибири
10 января 2025, 07:15, ИА Амител
Число клиентов, отравившихся продукцией пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80 человек. Точное количество пострадавших устанавливается. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о массовых отравлениях.
По данным Роспотребнадзора, инцидент связан с сетью пекарен "Хлебница". Пострадавшие поступали в больницы с признаками острой кишечной инфекции, у большинства из них был выявлен возбудитель сальмонеллеза.
"Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается", – рассказал источник.
Следователи проводят допросы сотрудников пекарни и пострадавших. На одном из павильонов сети висит объявление о временном закрытии по техническим причинам, что видно в опубликованном Следственным комитетом видео.
По информации журналистов, в Перми работает более 30 точек сети "Хлебница", многие из которых расположены в центре города. В ассортименте пекарен – хлеб, булочки, пирожки, а также салаты и гарниры.
Пекарни сети "Хлебница" есть в Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Кемерове и других городах.
07:30:59 10-01-2025
Ну и что толку в этой "шапке" из надзорных и проверяющих органов?! Какой в них смысл? Ни в одной нормальной стране нет столько чиновников и силовиков и никто массово не травится.
10:33:23 10-01-2025
Гость (07:30:59 10-01-2025) Ну и что толку в этой "шапке" из надзорных и проверяющих орг... В США, к примеру, более 50 ведомств, которые имеют право задержать и даже арестовать человека...