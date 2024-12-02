СК назвал причину смерти четырех отравившихся детей под Красноярском
Действиям отца дадут правовую оценку
02 декабря 2024, 18:15, ИА Амител
Причиной смерти четверых детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре стало отравление инсектицидами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм", – заявили в ведомстве.
В Следкоме добавили, что дети отравились в результате неправильного использования дихлофоса при обработке дома от насекомых. Отец погибших детей сейчас проходит по делу в качестве свидетеля, однако следователи дадут правовую оценку его действиям.
Напомним, инцидент случился 21 сентября. Супругов и их четверых детей госпитализировали после ужина пельменями. Взрослые выжили, а дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли в больнице. Позже выяснилось, что причиной отравления стала не еда, а дихлофос "Варан". Отец распылил его во всех комнатах дома и плохо проветрил помещения, открыв только маленькую форточку.
18:24:24 02-12-2024
Большего бреда трудно представить. С двух баллончиков, распылённых во всех комнатах дома, пусть и плохо проветренных, отравление получить нельзя, не говоря уже о смертельном отравлении. Тем более, те же следователи утверждали, что у одного из умерших детей и отца вообще даже следов дихлофоса не обнаружено. Про мать тоже молчат.
18:51:10 02-12-2024
Брехня! От дихлофоса "Варан" дети погибли??? Это сколько же его распылили??? Или его в еду напрямую налили???
23:18:47 02-12-2024
Может быть, абсолютная правда. Даже от небольшого количества распыления и непроветривания, и температура высокая может подняться.
17:12:07 03-12-2024
Скорейшего выздоровления постродавшим потерпевшим полезным взрослым людям родителям скорейшего выздоровления постра14давшему потерпевшему полезному маленькому ребенку