В Первой лифтовой ассоциации высказались о повышении платы за лифты в Барнауле

По словам директора Клюшнева, цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут

22 июля 2024, 20:45, ИА Амител

Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com

С 1 июля в Барнауле поднялась плата за содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание лифтов. Директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев прокомментировал ситуацию, отметив, что если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно.

По словам директора, решать вопросы ремонта за счет жителей многоквартирных домов – "вопрос на грани социальной ответственности". Для жителей Барнаула повышение тарифа на 15% является "ударом по семейному бюджету".

"Однако ТСЖ имеет право пересматривать тарифы наряду с управляющей компанией. Если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно", – сказал Клюшнев.

Он отметил, что цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут. Официальная тарификация же не успевает за реальной стоимостью работ. Причем чем старше лифт, тем дороже его обслуживать.