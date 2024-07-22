В Первой лифтовой ассоциации высказались о повышении платы за лифты в Барнауле
По словам директора Клюшнева, цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут
22 июля 2024, 20:45, ИА Амител
С 1 июля в Барнауле поднялась плата за содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание лифтов. Директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев прокомментировал ситуацию, отметив, что если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно.
По словам директора, решать вопросы ремонта за счет жителей многоквартирных домов – "вопрос на грани социальной ответственности". Для жителей Барнаула повышение тарифа на 15% является "ударом по семейному бюджету".
"Однако ТСЖ имеет право пересматривать тарифы наряду с управляющей компанией. Если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно", – сказал Клюшнев.
Он отметил, что цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут. Официальная тарификация же не успевает за реальной стоимостью работ. Причем чем старше лифт, тем дороже его обслуживать.
21:07:12 22-07-2024
Какие-то это цены растут?
Товарищ Клюшнев про уровень инфляции в стране слышал вообще?
22:34:16 22-07-2024
Что-то скромно 15% ,а что не 20% ?
Аппетиты поумерьте.
06:49:11 23-07-2024
Лифт является общедомовым имуществом и решать повышение должны собственники, но не монополисты.
16:49:24 23-07-2024
Ну, запчасти каждый день прям меняют... А куда уплывают деньги, которые мы ежемесячно год за годом платим? Всё нажраться не могут!