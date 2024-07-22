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В Первой лифтовой ассоциации высказались о повышении платы за лифты в Барнауле

По словам директора Клюшнева, цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут

22 июля 2024, 20:45, ИА Амител

Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com
Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com

С 1 июля в Барнауле поднялась плата за содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание лифтов. Директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев прокомментировал ситуацию, отметив, что если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно.

По словам директора, решать вопросы ремонта за счет жителей многоквартирных домов – "вопрос на грани социальной ответственности". Для жителей Барнаула повышение тарифа на 15% является "ударом по семейному бюджету".

"Однако ТСЖ имеет право пересматривать тарифы наряду с управляющей компанией. Если члены ТСЖ приняли такое решение, то оно легитимно", – сказал Клюшнев.

Он отметил, что цена обслуживания лифтовой техники и стоимость запчастей неуклонно растут. Официальная тарификация же не успевает за реальной стоимостью работ. Причем чем старше лифт, тем дороже его обслуживать.

Барнаул ЖКХ

Комментарии 4

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Гость

21:07:12 22-07-2024

Какие-то это цены растут?
Товарищ Клюшнев про уровень инфляции в стране слышал вообще?

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гость

22:34:16 22-07-2024

Что-то скромно 15% ,а что не 20% ?
Аппетиты поумерьте.

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Татьяна

06:49:11 23-07-2024

Лифт является общедомовым имуществом и решать повышение должны собственники, но не монополисты.

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Тося

16:49:24 23-07-2024

Ну, запчасти каждый день прям меняют... А куда уплывают деньги, которые мы ежемесячно год за годом платим? Всё нажраться не могут!

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