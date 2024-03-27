В Петербурге отец избивал и сажал на цепь собственную 12-летнюю дочь

Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

27 марта 2024, 23:04, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Санкт-Петербурге отец избивал и сажал на цепь собственную дочь. Как сообщает "Фонтанка", издевательства продолжались с 2023 года.

По информации издания, в истязаниях подозревается 43-летний гражданин Белоруссии, который снимал в Петербурге квартиру на Ржевке, где проживал с девочкой. О том, что происходило с ребенком, стало известно после ее попадания в больницу. Отец издевался над девочкой, часто оставлял ее без еды, сажал на цепь, не давал дойти до туалета.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. О ходе расследования доложили председателю Следкома Александру Бастрыкину.