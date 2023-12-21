В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий и в больницах

Причиной введения противоэпидемических мер стало осложнение ситуации с коронавирусом

21 декабря 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача города Наталию Башкетову.

Масочный режим также будет действовать со среды в поликлиниках и больницах – как государственных, так и частных.

В постановлении отмечается, что причиной введения противоэпидемических мер стало осложнение ситуации с коронавирусом – за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в Северной столице выросла на 18,7%. С ОРВИ ситуация оказалась еще хуже – их распространение за тот же период выросло на 41,5%.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в России не планируют вводить обязательный масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул.