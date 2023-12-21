В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий и в больницах
Причиной введения противоэпидемических мер стало осложнение ситуации с коронавирусом
21 декабря 2023, 07:35, ИА Амител
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача города Наталию Башкетову.
Масочный режим также будет действовать со среды в поликлиниках и больницах – как государственных, так и частных.
В постановлении отмечается, что причиной введения противоэпидемических мер стало осложнение ситуации с коронавирусом – за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в Северной столице выросла на 18,7%. С ОРВИ ситуация оказалась еще хуже – их распространение за тот же период выросло на 41,5%.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в России не планируют вводить обязательный масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул.
09:53:06 21-12-2023
У нас их в больницах и не отменяли.
09:55:44 21-12-2023
Гость (09:53:06 21-12-2023) У нас их в больницах и не отменяли.... да ладно. в свою поликлинику сколько хожу про маски никто не вспоминает. в 1й горке (на комсомольском) позавчера был маски дают только тем кого госпитализируют. остальные кто как хочет
10:06:12 21-12-2023
Гость (09:55:44 21-12-2023) да ладно. в свою поликлинику сколько хожу про маски никто не... В 1-ой городской на комсомольском в обяз маски и требуют, посещали на днях больного. Бахилы и маски в обяз.
10:09:25 21-12-2023
Гость (10:06:12 21-12-2023) В 1-ой городской на комсомольском в обяз маски и требуют, по... я там во вторник был, на приеме у кардиолога. сидел без маски и без бахил. толпа в травмпункт была, аналогично без масок и бахил. и кстати там теперь карантин и посещение запрещено. общаются по телефонам или звонят на пост в отделение
15:53:45 21-12-2023
с коронавирусом --- Офигеть, опять?
20:04:11 21-12-2023
А вчера писали, что из-за ОРВИ
23:14:43 21-12-2023
собираемся по 3 человека и более в 1 месте в масках?