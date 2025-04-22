В "Почте России" объяснили, почему письма идут месяцами
На данный момент идут работы по созданию российского сортировочного оборудования
22 апреля 2025, 14:40, ИА Амител
В "Почте России" заявили, что западные санкции значительно осложнили работу зарубежного логистического оборудования, а аналогичного российского пока нет, пишет "Парламентская газета".
"До сих пор не все логистическое оборудование в сортировочных центрах удалось заменить на российское. А то, что есть, регулярно блокируется дистанционно зарубежными компаниями или ломается, а найти запчасти все труднее и труднее", – объяснил заместитель гендиректора "Почты России" Алан Козонов.
К примеру, в крупнейшем сортировочном центре, расположенном в подмосковном Подольске, куда стекаются отправления из Центральной России, в ручном режиме работают в несколько смен, чтобы сократить время доставки писем.
О сроках восстановления полноценной работы в "Почте России" не сказали. На данный момент идут работы по созданию российского сортировочного оборудования.
14:44:33 22-04-2025
Ах вон оно что! Дело в оборудовании, а не в нищенских зарплатах и, как следствие, дефиците сотрудников!
15:02:20 22-04-2025
Гость (14:44:33 22-04-2025) Ах вон оно что! в крупнейшем сортировочном центре, расположенном в подмосковном Подольске, куда стекаются отправления из Центральной России, в ручном режиме работаютиз Барнаула в Барнаул месяц идут, видимо через Москву и Подольск...
14:45:11 22-04-2025
3 года!!!!!
14:57:58 22-04-2025
Позорники, СЛОВ НЕТ
15:02:09 22-04-2025
Это как в "Люди в черном" сидит в оборудовании пришелец и раскладывает почту )))
16:23:20 22-04-2025
Гость (15:02:09 22-04-2025) Это как в "Люди в черном" сидит в оборудовании пришелец и ра... пришелец. помнится, работал не медленнее российской сортировочной машины....
16:56:30 22-04-2025
Гость (16:23:20 22-04-2025) пришелец. помнится, работал не медленнее российской сортиров... еще и сигаретку курил при этом....
15:04:12 22-04-2025
электронная почта-пишите письма
15:12:51 22-04-2025
Такое "огромное" количество писем можно в ручную сортировать!
15:36:28 22-04-2025
Наверное им некогда почтой заниматься, надо же успеть все консервы и шоколадки продать.
16:01:49 22-04-2025
"Письма счастья" быстро доходят...
16:14:47 22-04-2025
Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности государственного АО «Почта России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Это следует из результатов аудита использования средств, выделенных обществу в 2020–2024 гг. и I квартале 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно отчетности по РСБУ «Почты России» за 2024 г., чистый убыток составил 20,6 млрд руб.
Несмотря на убытки, управленческий персонал «Почты России», к которому относятся генеральный директор, его первый заместитель, а также заместители генерального директора, в 2024 г. получил премий на 92,5 млн руб. следует из отчетности АО по РСБУ. Только в качестве зарплаты топ-менеджеры получили 346,7 млн руб. Это на 108 млн руб. больше, чем годом ранее, тогда топ-менеджмент получил 238,57 млн руб.
17:03:00 22-04-2025
управленческий персонал - оплата у них эффективная, а работа нет.. где деньги берут?
17:04:10 22-04-2025
Пусть в Китай съездят. Может там научатся. Вон американцам не стыдно ездить у них учиться, а наши нос задирают. В Америке посылка из любого конца страны идет 3-5 дней. В Китае 1-3 дня максимум.
В прошлом году были в Пекине месяц. В одном отеле жили 4 дня. За это время дочь успела выписать три посылки. Доставили в номер. Причем последняя дошла за 14 часов. А успела преодолеть 2000 км.
Остальные доставлялись за 24-36 часов с момента заказа. Расстояние от 1000 до 3000 км. Китайцев бы пригласить в почту России работать. Кстати там посылки вообще не воруют в отличии от РФ. Там посылки как в Америке около двери в 90% случаев оставляют или на улице если хорошая погода. Видел картину. Подъехал грузовичок, выгрузил посылку на газон возле тротуара и уехал дальше. Получатели посылок подходят по QR коду забирают свою и уходят. Взять чужую не получится ибо найдут 100% так как везде камеры. О том что посылку привезли приходит смс на телефон.
18:55:44 22-04-2025
Весь этот Топ-менеджмент надо на колымские рудники лет на 10 с семьями, чтобы научились Родину любить и граждан страны уважать. Развели паразитов во всех сферах, теперь травить их лет 50 надо.
19:19:15 22-04-2025
Те 45 отделение не носит уведомление, не потому что зарплата мрот у почтольона, а в сортировке дело. Плохо сортируют, надо еще меньше платить.
17:47:18 25-04-2025
Сейчас ломается иностранное оборудование, а своего нет, но до всей этой ситуации в стране и мире, видимо, ломалось просто иностранное оборудование. Мне из Британии до Ростова успевала дойти посылка быстрее, чем из Мурманска до Ростова.