На данный момент идут работы по созданию российского сортировочного оборудования

22 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

В "Почте России" заявили, что западные санкции значительно осложнили работу зарубежного логистического оборудования, а аналогичного российского пока нет, пишет "Парламентская газета".

"До сих пор не все логистическое оборудование в сортировочных центрах удалось заменить на российское. А то, что есть, регулярно блокируется дистанционно зарубежными компаниями или ломается, а найти запчасти все труднее и труднее", – объяснил заместитель гендиректора "Почты России" Алан Козонов.

К примеру, в крупнейшем сортировочном центре, расположенном в подмосковном Подольске, куда стекаются отправления из Центральной России, в ручном режиме работают в несколько смен, чтобы сократить время доставки писем.

О сроках восстановления полноценной работы в "Почте России" не сказали. На данный момент идут работы по созданию российского сортировочного оборудования.