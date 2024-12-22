В подъезде барнаульской новостройки рухнула плитка со стены
В УК пообещали отправить инженера только 23 декабря
22 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
В барнаульском ЖК Nord в первом подъезде дома № 94 к. 2 по улице Солнечная Поляна обвалилась плитка со стены, сообщил очевидец в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Горожанин рассказал, что все произошло 21 декабря. Около 16:10 он зашел в лифт и услышал грохот.
"Открыв двери лифта, я обнаружил, что кафель упал. Чувствую себя родившимся в рубашке. На первом этаже остались обломки, а часть кафеля висит на честном слове", – рассказал он.
В управляющей компании "Атлант", по его словам, выразили сочувствие и пообещали отправить инженера 23 декабря. "Но до этого времени нам всем придется жить с потенциальной опасностью, ведь кафель может упасть на кого-то из жильцов!" – отметил горожанин.
"Это не единственная проблема в нашем доме: во втором подъезде входная группа гниет, двери нет уже вторую неделю, а стена треснула", – добавил он.
08:16:01 22-12-2024
Но до этого времени нам всем придется жить с потенциальной опасностью,----- Ах! Ах! Вы там в муравейниках все безрукие? Будете 2 дня ходить бояться и грязь растаскивать по всему подьезду, но щетку в руки никто не возьмет?) Вот точно - общее, значит, ничье.
12:40:02 22-12-2024
Гость (08:16:01 22-12-2024) Но до этого времени нам всем придется жить с потенциальной о... не к лицу понаехавшей Илите щетки руками трогать. придет челядь и все уберет
08:10:35 23-12-2024
Элен без ребят (12:40:02 22-12-2024) не к лицу понаехавшей Илите щетки руками трогать. придет чел... Улики нельзя ликвидировать.
13:36:18 22-12-2024
Гость (08:16:01 22-12-2024) Но до этого времени нам всем придется жить с потенциальной о... Выходи дороги делать весной умник, руки есть и вправду чего ждать когда тот кто должен , что-то сделает , потом тебе ещё фронт работ придумаю.
09:00:13 22-12-2024
Развалится
10:58:24 22-12-2024
Да, нормально всё. Здесь ведь как, в подавляющее большинство новостроев, в лучшем случае, ресурс заложен на 25-30 лет. Аккурат к окончанию выплат по ипотеке для тех, кто сможет тянуть эту лямку все эти годы. А через 25-30 лет дом под снос и новая ипотека.
11:12:42 22-12-2024
о! еще одна Илитка посыпалась и даже загнила
11:58:30 22-12-2024
Элен без ребят (11:12:42 22-12-2024) о! еще одна Илитка посыпалась и даже загнила ... У вас очень пониженное понятие об "илитке",
08:10:03 23-12-2024
Гость (11:58:30 22-12-2024) У вас очень пониженное понятие об "илитке",... Так сами жильцы все свои новостройки так кличут.
11:52:26 22-12-2024
Новый дом дает усадку. Через три года усядет и все будет хорошо.
11:56:26 22-12-2024
Наши стекловатные человейники не придётся даже сносить взрывами, как в Китае. Наши уже сами разваливаются.
12:21:36 22-12-2024
Что на площади Октября, что этот дом - новостройки селфа.
Но на речном будет похлеще. Ох и плакать потом инвесторы будут.
14:48:16 23-12-2024
Современные строительные технологии.