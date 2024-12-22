В подъезде барнаульской новостройки рухнула плитка со стены

В УК пообещали отправить инженера только 23 декабря

22 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Подъезд / Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском ЖК Nord в первом подъезде дома № 94 к. 2 по улице Солнечная Поляна обвалилась плитка со стены, сообщил очевидец в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Горожанин рассказал, что все произошло 21 декабря. Около 16:10 он зашел в лифт и услышал грохот.

"Открыв двери лифта, я обнаружил, что кафель упал. Чувствую себя родившимся в рубашке. На первом этаже остались обломки, а часть кафеля висит на честном слове", – рассказал он.

В управляющей компании "Атлант", по его словам, выразили сочувствие и пообещали отправить инженера 23 декабря. "Но до этого времени нам всем придется жить с потенциальной опасностью, ведь кафель может упасть на кого-то из жильцов!" – отметил горожанин.

Фото: "Инцидент Барнаул"