В Подмосковье ищут хозяев котенка, который забрался в фуру и уехал в Коломну
Пушистого путешественника нашли уже на складе
31 января 2024, 16:31, ИА Амител
Полосатый котенок в ошейнике проник в фуру и уехал из подмосковного Раменского в Коломну – теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию о пушистом путешественнике в Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте". Об этом сообщает телеканал "360".
Изначально информация о котенке появилась в Telegram-канале "Раменское". Как рассказал автор поста, он приехал на склад в Коломне в одной из фур. Машина следовала по маршруту Домодедово – Раменское, а после побывала в Никулино, Константиново, Раменском.
"Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам", – призвали авторы сообщения.Сейчас владельцев ищут в различных Telegram-каналах и социальных сетях.
16:41:25 31-01-2024
Ну все... сейчас с каждым котом носиться будут и памятники сооружать😊
16:43:02 31-01-2024
В международный розыск объявить срочно... Дебилизм.
16:49:11 31-01-2024
на проводницу очередного блохастика повешать надо. хозяевам на свою живность накласть, пусть тетка отдувается.
16:56:06 31-01-2024
Какие все добрые, Вот они садисты и искать не надо.Бедное животное,хозяева безответственные.
17:19:50 31-01-2024
Быстрей ищите, пока на фуроводов сверхуголовных делов не завели!
20:48:19 31-01-2024
да что же вы злые то такие? до такой степени несчастные что ли?
21:24:24 31-01-2024
Хозяева пытались избавиться от кота, но теперь после случая с проводницей сделать это будет сложно, будут возвращать )
22:53:49 31-01-2024
да что же вы злые то такие---- здесь злые только вы и еще один, а остальные прикалываются и ждут, когда вы мышам хозяев искать начнете.
09:22:03 01-02-2024
Гость (22:53:49 31-01-2024) да что же вы злые то такие---- здесь злые только вы и еще од... Они тараканам хозяев ищут.
08:50:59 01-02-2024
Шо,опять?