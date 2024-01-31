В Подмосковье ищут хозяев котенка, который забрался в фуру и уехал в Коломну

Пушистого путешественника нашли уже на складе

31 января 2024, 16:31, ИА Амител

Кот-путешественник / Фото: Telegram-канал "Раменское"

Полосатый котенок в ошейнике проник в фуру и уехал из подмосковного Раменского в Коломну – теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию о пушистом путешественнике в Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте". Об этом сообщает телеканал "360".

Изначально информация о котенке появилась в Telegram-канале "Раменское". Как рассказал автор поста, он приехал на склад в Коломне в одной из фур. Машина следовала по маршруту Домодедово – Раменское, а после побывала в Никулино, Константиново, Раменском.

"Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам", – призвали авторы сообщения.Сейчас владельцев ищут в различных Telegram-каналах и социальных сетях.