НОВОСТИЭкология

В Подмосковье ищут хозяев котенка, который забрался в фуру и уехал в Коломну

Пушистого путешественника нашли уже на складе

31 января 2024, 16:31, ИА Амител

Кот-путешественник / Фото: Telegram-канал "Раменское"
Кот-путешественник / Фото: Telegram-канал "Раменское"

Полосатый котенок в ошейнике проник в фуру и уехал из подмосковного Раменского в Коломну – теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию о пушистом путешественнике в Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте". Об этом сообщает телеканал "360".

Изначально информация о котенке появилась в Telegram-канале "Раменское". Как рассказал автор поста, он приехал на склад в Коломне в одной из фур. Машина следовала по маршруту Домодедово – Раменское, а после побывала в Никулино, Константиново, Раменском.

"Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам", – призвали авторы сообщения.Сейчас владельцев ищут в различных Telegram-каналах и социальных сетях.

животные

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:41:25 31-01-2024

Ну все... сейчас с каждым котом носиться будут и памятники сооружать😊

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:02 31-01-2024

В международный розыск объявить срочно... Дебилизм.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:11 31-01-2024

на проводницу очередного блохастика повешать надо. хозяевам на свою живность накласть, пусть тетка отдувается.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:06 31-01-2024

Какие все добрые, Вот они садисты и искать не надо.Бедное животное,хозяева безответственные.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:50 31-01-2024

Быстрей ищите, пока на фуроводов сверхуголовных делов не завели!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:19 31-01-2024

да что же вы злые то такие? до такой степени несчастные что ли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:24 31-01-2024

Хозяева пытались избавиться от кота, но теперь после случая с проводницей сделать это будет сложно, будут возвращать )

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:53:49 31-01-2024

да что же вы злые то такие---- здесь злые только вы и еще один, а остальные прикалываются и ждут, когда вы мышам хозяев искать начнете.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:03 01-02-2024

Гость (22:53:49 31-01-2024) да что же вы злые то такие---- здесь злые только вы и еще од... Они тараканам хозяев ищут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:59 01-02-2024

Шо,опять?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров