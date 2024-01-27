Хозяева погибшего кота Твикса потребуют 30 тысяч рублей компенсации

По словам юриста Сергея Егорова, владелец животного также рассчитывает на добровольное признание вины проводницей

27 января 2024, 16:00, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

За погибшего кота Твикса хозяева потребуют 30 тысяч рублей компенсации. Об этом изданию "КП-Новосибирск" рассказал профессиональный юрист из Новосибирска, руководитель проекта "Егоров и партнеры: права животных" Сергей Егоров, который постоит в суде на стороне потерпевших.

Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Питомец был приемышем. Его забрала семья из Башкирии и переехала в Петербург, но кот по болезни задержался и потом поездом его повез отчим хозяина. По пути, пока мужчина спал, он выбрался из переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове. Женщина поясняла, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота и решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.

Спустя несколько дней поисков кота нашли мертвым, а владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Впоследствии проводницу отстранили от работы и завели на нее уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Юрист Сергей Егоров при этом считает, что квалификация дела может измениться либо просто прибавиться уголовных статей – например, о порче чужого имущества или самоуправстве. Однако у хозяина кота, по словам Егорова, "нет желания кого-то в тюрягу засадить", но он рассчитывает на добровольное признание вины и компенсацию.