Хозяева погибшего кота Твикса потребуют 30 тысяч рублей компенсации
По словам юриста Сергея Егорова, владелец животного также рассчитывает на добровольное признание вины проводницей
27 января 2024, 16:00, ИА Амител
За погибшего кота Твикса хозяева потребуют 30 тысяч рублей компенсации. Об этом изданию "КП-Новосибирск" рассказал профессиональный юрист из Новосибирска, руководитель проекта "Егоров и партнеры: права животных" Сергей Егоров, который постоит в суде на стороне потерпевших.
Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Питомец был приемышем. Его забрала семья из Башкирии и переехала в Петербург, но кот по болезни задержался и потом поездом его повез отчим хозяина. По пути, пока мужчина спал, он выбрался из переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове. Женщина поясняла, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота и решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.
Спустя несколько дней поисков кота нашли мертвым, а владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Впоследствии проводницу отстранили от работы и завели на нее уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Юрист Сергей Егоров при этом считает, что квалификация дела может измениться либо просто прибавиться уголовных статей – например, о порче чужого имущества или самоуправстве. Однако у хозяина кота, по словам Егорова, "нет желания кого-то в тюрягу засадить", но он рассчитывает на добровольное признание вины и компенсацию.
"Мы заявим гражданский иск в рамках уголовного дела. Посмотрим, как себя поведет та сторона. Может, они добровольно нам компенсируют. Кот оценен в 30 тысяч рублей. Оценен со слов хозяина", – рассказал юрист и добавил, что открытым также стоит вопрос и о компенсации морального ущерба.
16:06:04 27-01-2024
Сами проспали, и кто-то им виноват? Хохотальничек не треснет? Спите дальше...
16:08:34 27-01-2024
Депортируйте этого зоофила с его родственником-перевозщиком в кишлак обратно.
16:24:35 27-01-2024
Этих подонков не обеспечивших надлежащее содержание и защиту кота надо посадить за соучастие в убийстве и взыскать штраф не менее 100 000рублей за ненадлежащее содержание. Деньги направить в фонд содержания бездомных животных.
16:26:28 27-01-2024
Надо по всей строгости привлечь хозяев к ответствености за безнадзорность. Взять на контроль!
16:28:48 27-01-2024
Не положено - нарушены правила перевозки животных. Суд хотим.
16:35:08 27-01-2024
Это сутяжничество или мелкое вымогательство...
21:39:08 27-01-2024
Грыша (16:35:08 27-01-2024) Это сутяжничество или мелкое вымогательство... ... Что бы выйти в суд с иском требуется указать размер ущерба. Дело не в 30 тыс. и не в том: стоит столько кто или нет. Таковы правила ГПК РФ. Это не вымогательство. А иначе к производству иск не примет суд.
16:42:18 27-01-2024
Да какие 30 тысяч? Максимум 5000 за моральные страдания, а денежной ценности кот не имеет, потому что бесплатно можно котёнка взять. Обычный кот, которому в подъезде при встрече каждый пинка даст, чтобы под ногами не мешался.
16:46:21 27-01-2024
Да надо было просить 500тыс. И если не хотят эти деньги брать себе, можно отдать в приют для животных
17:32:10 27-01-2024
Судить нужно родственника. Санпин строго запрещает находиться в вагонах собак и кошек. А может они заразные?
23:37:40 27-01-2024
Защитим проводника (17:32:10 27-01-2024) Судить нужно родственника. Санпин строго запрещает находить... С дуба рухнул? Какой Санпин, напиши, свистун.
18:31:10 27-01-2024
Вот даже странно, что с родственничка, проспавшего его кота, он ничего не требует🙁
20:16:12 27-01-2024
Гость (18:31:10 27-01-2024) Вот даже странно, что с родственничка, проспавшего его кота... манямирок он такой. Твари в шубах и с жирной курятиной на хавальнике требуют линчевания проводницы.
20:34:31 27-01-2024
это что,финансирование прекратилось и выступление зоолюбителей тоже
20:50:47 27-01-2024
Правильно. Дело не в деньгах. И то что они запросили вполне подъёмную сумму, говорит скорее о их порядочности, чем о мелочности. Как они поступят с родственником - это они сами решат. Проводница супер не профессиональна. А она так-то несёт ответственность за жизни людей. Глянула бы я на тех, кто сейчас защищает с пеной у рта, если бы она их имущество выкинула, случайно оброненное. Ноутбук, например, или коробочку с клубнями редких тюльпанов, которые выпали из сумки, порвавшейся при посадке. А что? Решила бы, что нечто опасное и выбросила.
03:57:57 30-01-2024
Гость (20:50:47 27-01-2024) Правильно. Дело не в деньгах. И то что они запросили вполне ... в том то и дело что несет ответственность за ЛЮДЕЙ. Кот по ее мнению ( а она не обязана ловить, кормить, убирать какашки во время рабочего рейса) приблудный - аккуратно ссажен на улицу. НЕ ВЫБРОШЕН и уж тем более не на ходу чуть ли не из окна , как орут загоолвки маразматичных статеек. Если у вас внезапно окажется отек квинке изза этого кота - проводницу так же линчуут, засудят, затравят и все прочее, так как погиб человек- а скорая не успеет к рельсам добежать по сугробам, как в м/ф флинстоны, ногами. Смерть пассажира оеспечена. А кот - он багаж пока в переноске, без оной - это бесхозное животное, пожлежащее высадке по инструкции. Если бы она его увезла со станции, ссадила в более "людном" месте и его там бы прикончил кто-нить - ее бы так же линчевали, затравили и засудили, потому что хозяин оказывается живет неподалеку, где кот был обнаржен и не высажен, его похитили и увезли на смерть. Але, ей этот кот на рабочем посту не сдался, но она не вышвырнула а просто ссадила его, спокойно и аккуратно. Перевозившему этот кот тоже не упал толком. Проводнице надо успеть закрыть вагон, ответить на кучу вопросов, привести в порядок кучу вещей прибрать все, мало ли что случилось - разрулить, а тут еще кота нянчить. За людей переживать надо, которые могли умереть от аллергии, о окторой могли и не знать например. или если он правда прилудный - опасный, мало ли каков. Где то тоже писали - она проводник - в ее вагоне ездят и бойцы раненые, и дети малые и мало ли какие происшествия, и тем более уличные животные стопицот раз заскакивали. Для вас шок кот в вагоне, для нее рядовое событие, о октором беспокоить начальника поезда не стоит, он сам ей и скажет ты че, сама решить не можешь чтоли. Успокойтесь уже, человек важнее, как бы там не любила она котов, или наоборот у дома кормить всех, но именно в тот моент была рабочая итуация, была инструкция, и было скорое отправление, когда нужно решать в моменте. Что она и сделала. "Не суди человека, не походив в его сапогах". А оставь она его в купе - тот же начальник поезда или любая проверка - нарушение всего и вся, линчевание, штрафы, и прочее. КУда ей деваться то с этой "живностью" по билету, которую она и в глаза то могла не видеть, есть переноска - черепаха там, крыса иил паук - ей до лампочки. Сейчас будут писать - кот. ну давайте породу тогда, масть, сколько усов и прочее, и не дай бог у него ус выпадет - ссадят и не моргнут. Не тот кот)))) Следить надо за котом, если с ребенком едут люди - не спят, всегда на стреме, а тут кот. Че ему сделается, так и чего тогда бучу подняли. 30 тыщ...30 серебряников. И теперь подбросят в вагон тарантула, а она лови , корми, сдавай. А он тоже живой, а он тоже имеет право ехать.... Тронулись короче. И Бастрыкину заняться чтоли нечем как с котами возиться.
14:53:46 30-01-2024
Е (03:57:57 30-01-2024) в том то и дело что несет ответственность за ЛЮДЕЙ. Кот по е... Не только за людей, но и за их багаж, если уж на то пошло. Аргументы про "отёк Квинке" даже не смешны. Вагон был для пассажиров с животными. Жаловаться на аллергию в подобном месте всё равно, что прийти в кальянную и жаловаться на запах дыма и астму. Или в детском кафе на шум и детские крики. Пусть у неё не был указан "тип" животного, но чётко написано на каком месте это животное перевозится. Таких места было три. Не надо бегать и орать по всему вагону, а подойти к трём пассажирам. Это менее затратно по времени, которого у бедного проводника нет, и более продуктивно.
15:27:38 30-01-2024
Е (03:57:57 30-01-2024) в том то и дело что несет ответственность за ЛЮДЕЙ. Кот по е... Боже, уже и бойцов раненых приплели... Ещё скажите что у неё санитарный вагон. Не стыдно вам профнепригодность проводника ребятами раненными прикрывать?! При чём тут они?????
10:19:35 28-01-2024
А оказалось то,что дело всё в деньгах. Как бы все не "травли себе душу",а всегда деньги впереди нас всех идут - это аксиома . Нет альтруистов,только в кино. Ой,ой а как же котик - а в Корее собак кушают,как вам это. А деток из автобуса в мороз из автобусов выкидывают. Да вы посмотрите сколько подвальных кошек погибает в подвалах наших многоквартирных домов и никто их не обрабатывает и не лечит. Не так давно видел в мусорном баке дохлую кошку... Сделали шумиху,давайте тогда посадим проводницу на много лет. Подумайте.....люди.
11:23:39 28-01-2024
Хватит уже раздувать из за погибшиго кота фарс.У нас из подвалов массово дохлых кошек достают , а иогда ине (воняет).Сегодня в мусорке видел дохлого.Вот 30 т.р. дадут им и все успокоятся.Крикуны вы ,а не любители животных.На дачах после сезона оставляете и собак и кошек.Прежде чем судить проводницу наведите порядок у себя.
11:38:23 28-01-2024
На кота был билет. Официальный. Котёнка выбросили замерзать на мороз, как Зою Космодемьянскую... Он умер от обморожения!
13:10:28 28-01-2024
у него глаза твои (с) (11:38:23 28-01-2024) На кота был билет. Официальный. Котёнка выбросили замерзать ... лечи головушку
13:26:45 28-01-2024
у него глаза твои (с) (11:38:23 28-01-2024) На кота был билет. Официальный. Котёнка выбросили замерзать ... Да и пес с ним.
13:06:55 28-01-2024
А судь кто? Смотрите эти слова до сих пор актуальны.
21:59:41 30-01-2024
Защитим проводника (17:32:10 27-01-2024) Судить нужно родственника. Санпин строго запрещает находить... Может это ты заразный без справки?