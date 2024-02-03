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В Подмосковье мужчина застрелил из ракетницы водителя скорой помощи

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело

03 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Кадр: ГСУ СКР по Московской области
Кадр: ГСУ СКР по Московской области

Житель подмосковного Домодедово застрелил из ракетницы водителя скорой помощи, сообщили в областном Следкоме.

По данным следствия, ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково между пьяным 56-летним горожанином и 33-летним шофером возник конфликт "из-за личной неприязни".

"В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. От полученных повреждений он скончался на месте", – говорится в сообщении.

Стрелявшего задержали и завели на него уголовное дело об убийстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия скорая помощь

Комментарии 2

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Гость

14:48:39 03-02-2024

То есть не на работе был. У нас водители скорой такие же санитары.

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Гость

15:15:26 03-02-2024

56-летним горожанином и 33-летним ----- 33 летний и на СВО не пошел, а все равно так получилось

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