В Подмосковье мужчина застрелил из ракетницы водителя скорой помощи
Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело
03 февраля 2024, 13:45, ИА Амител
Кадр: ГСУ СКР по Московской области
Житель подмосковного Домодедово застрелил из ракетницы водителя скорой помощи, сообщили в областном Следкоме.
По данным следствия, ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково между пьяным 56-летним горожанином и 33-летним шофером возник конфликт "из-за личной неприязни".
"В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. От полученных повреждений он скончался на месте", – говорится в сообщении.
Стрелявшего задержали и завели на него уголовное дело об убийстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
14:48:39 03-02-2024
То есть не на работе был. У нас водители скорой такие же санитары.
15:15:26 03-02-2024
56-летним горожанином и 33-летним ----- 33 летний и на СВО не пошел, а все равно так получилось