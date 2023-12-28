Глава алтайского Минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи
При этом он отметил, что защитить медиков нужно
28 декабря 2023, 16:12, ИА Амител
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов оценил идею вооружить врачей скорой помощи, чтобы защитить их от нападений. Его слова передает "КП-Барнаул".
"Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать", – сказал Попов.
Он рассказал, что защищать врачей будут при помощи камер, установленных в машинах скорой помощи, а также при помощи нагрудных камер. При этом пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.
Попов также добавил, что у сотрудников скорых есть тревожные кнопки, которые они могут нажать в экстренной ситуации.
Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи.
16:38:09 28-12-2023
Вооруженные бригады скорой помощи
16:40:35 28-12-2023
Господи,как у нас любят переливать из пустого в порожнее,да проблема решается на раз,приравняйте их по статусу к госслужащим и вся проблема решится в течение 2-3 громких посадок не адекватных людей
17:02:50 28-12-2023
Хммм-мм... То есть меня будут снимать на нагрудную камеру? Больную, в неприглядном виде, как я раздеваюсь для осмотра и прочих манипуляций, как меня осматривают и так далее. А не слишком ли? И скорее всего ещё скажут, что если я не соглашусь, что бы меня снимали на камеру, то в оказании помощи мне откажут. А если вообще без сознания и не смогу вообще высказать свое нежелание о проводимой с'емке то можно снимать все что угодно.... Ну тогда надо в любом медицинском кабинете, включая гинекологические, педиатрические итд устанавливать камеры для безопасности, а что? Медицинская тайна? Неееее.... Мы о такой не слышали....
17:29:42 28-12-2023
Гость (17:02:50 28-12-2023) Хммм-мм... То есть меня будут снимать на нагрудную камеру? ... как вариант - ты никому не показываешься и лечишься сама: без камер, без врачей и твои тайны в безопасности, а врачи избиты.
18:29:46 28-12-2023
Гость (17:29:42 28-12-2023) как вариант - ты никому не показываешься и лечишься сама: бе... надо дать шокеры врачам и все, а не городить городушки. какие тревожные кнопки когда бригада на выезде в селе?! и как камера поможет в случае нападения больных? фельдшера убили пьяные люди, которые вызвали скорую. как бы помогла бы ей камера? ее бы выкинули туда же. куда и тело.
18:23:27 28-12-2023
Гость (17:02:50 28-12-2023) Хммм-мм... То есть меня будут снимать на нагрудную камеру? ... так указ уже подписали,согласие больного уже не требуется
02:18:42 29-12-2023
Судя по комментариям такую медицину вы и заслуживаете. Умных к умным, а оставшихся к вам
09:33:26 29-12-2023
Гость (02:18:42 29-12-2023) Судя по комментариям такую медицину вы и заслуживаете. Умных... А вы?
06:22:05 29-12-2023
Пусть наш министр камеру себе прилепит на лоб,а тревожную кнопку на 5 точку.
11:27:09 29-12-2023
"Здравоохраненец наш" боится, что сам может получить удар электрошокера, и не один, от бригады, вызванной и приехавшей скорой помощи.