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В Подмосковье мужчины насмерть забили прохожего из-за замечания

Несколько минут они постояли возле лежащего человека, а затем просто ушли

05 февраля 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

60-летнего мужчину насмерть забили на улице в Подмосковье. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Прохожий вечером сделал замечание двум мужчинам, которые громко слушали музыку. Это взбесило злоумышленников, они напали на человека и избили его.

После того как жертва упала на землю, нападавшие несколько минут постояли возле его тела и ушли. От полученных травм пострадавший скончался.

Двух мужчин задержали сотрудники полиции.

 

Комментарии 4

  • Да что за идиоты! Посадить пожизненно или вообще в расход. Это не люди, это собаки бешенные. Можно еще на фронт отправить в штрафбат.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Вот если бы работал закон о тишине, людям не приходилось бы самим ходить разбираться. Наверняка спать людям мешали.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • сделал замечание двум мужчинам, которые громко слушали музыку --- интересно, полиция приехала бы, если бы он вместо замечания позвонил им
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, интересно, полиция приехала бы, если бы он вместо замечания позвонил им --- часа через 2-3
    06 февраля, Гость   Ответить
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