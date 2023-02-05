В Подмосковье мужчины насмерть забили прохожего из-за замечания

Несколько минут они постояли возле лежащего человека, а затем просто ушли

05 февраля 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

60-летнего мужчину насмерть забили на улице в Подмосковье. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Прохожий вечером сделал замечание двум мужчинам, которые громко слушали музыку. Это взбесило злоумышленников, они напали на человека и избили его.

После того как жертва упала на землю, нападавшие несколько минут постояли возле его тела и ушли. От полученных травм пострадавший скончался.

Двух мужчин задержали сотрудники полиции.