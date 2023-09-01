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В Подмосковье школьница покончила с собой перед 1 сентября из-за нежелания учиться

Подросток росла в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала

01 сентября 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой из-за нежелания учиться. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел накануне 1 сентября.

По словам собеседника агентства, рядом с подростком нашли предсмертную записку — в ней говорилось о том, что она не хочет учиться. Он уточнил, что ребенок рос в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала.

Напомним, что ранее правоохранители сообщили, что в Курганской области мужчина поджег двух подростков. один из них скончался. Сельчанина задержали и планируют заключить под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Происшествия День защиты детей День знаний

Комментарии 4

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Гость

16:41:55 01-09-2023

"Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым."

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Гость

17:19:41 01-09-2023

Наверное, роди44тели слишком настойчиво требовали хорошо учиться?..

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Юс

19:52:20 01-09-2023

Дичь какая-то...первый раз в жизни слышу о суициде из-за не желания учиться...выдумки и измышления

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Ерка

02:25:48 02-09-2023

Я ф детцве тожы ни хател хадить ф школу

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