В Подмосковье школьница покончила с собой перед 1 сентября из-за нежелания учиться

Подросток росла в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала

01 сентября 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: amic.ru

В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой из-за нежелания учиться. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел накануне 1 сентября.

По словам собеседника агентства, рядом с подростком нашли предсмертную записку — в ней говорилось о том, что она не хочет учиться. Он уточнил, что ребенок рос в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала.

Напомним, что ранее правоохранители сообщили, что в Курганской области мужчина поджег двух подростков. один из них скончался. Сельчанина задержали и планируют заключить под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.