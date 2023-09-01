В Подмосковье школьница покончила с собой перед 1 сентября из-за нежелания учиться
Подросток росла в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала
01 сентября 2023, 16:36, ИА Амител
В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой из-за нежелания учиться. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел накануне 1 сентября.
По словам собеседника агентства, рядом с подростком нашли предсмертную записку — в ней говорилось о том, что она не хочет учиться. Он уточнил, что ребенок рос в благополучной семье. Мыслей о суициде она не высказывала.
Напомним, что ранее правоохранители сообщили, что в Курганской области мужчина поджег двух подростков. один из них скончался. Сельчанина задержали и планируют заключить под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
16:41:55 01-09-2023
"Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым."
17:19:41 01-09-2023
Наверное, роди44тели слишком настойчиво требовали хорошо учиться?..
19:52:20 01-09-2023
Дичь какая-то...первый раз в жизни слышу о суициде из-за не желания учиться...выдумки и измышления
02:25:48 02-09-2023
Я ф детцве тожы ни хател хадить ф школу