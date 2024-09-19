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Перевозчика на маршруте № 104 меняют в Барнауле после жалоб на работу

Одна из компаний уже готова начать обслуживание с середины октября

19 сентября 2024, 09:32, ИА Амител

Автобус № 104 / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Автобус № 104 / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Власти Барнаула приняли решение о смене перевозчика на маршруте № 104. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Комитетом уже достигнуты договоренности с одним из перевозчиков о готовности выхода на данный маршрут с середины октября", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. 

Отмечается, что ООО "Вега-Транс" не может в полном объеме выполнять работу. Поэтому было принято решение о смене перевозчика. 

Комитет будет следить за пассажиропотоком и при необходимости вносить корректировки в работу нового перевозчика.

Ранее жители Бельмесево жаловались на то, что ждать автобуса им приходится часами, а порой все даже не помещаются в салоне. Люди рассказывали, что от поселка до города должны были ходить три автобуса № 104, а также три автобуса № 104ю, однако их количество было заметно меньше. 

Чтобы вовремя добираться до работы, учебы или больниц, местным жителям приходилось идти несколько километров до остановки других маршрутов. Также проблемой было вернуться из города. Причина все та же – редко ходившие автобусы.

Тогда прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО "Вега-Транс" действительно не довыпускает автобусы на линии и не выполняет установленное расписание. Перевозчику предъявили претензию.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 16

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Гость

09:37:55 19-09-2024

А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трамвайном маршруте №2?

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Гость

10:36:51 19-09-2024

Гость (09:37:55 19-09-2024) А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трам... Главе барнаульского "Горэлектротранса" Петряшину. Ему как раз вынесли приговор, скоро на работу выйдет.

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Гость

20:48:34 19-09-2024

Гость (09:37:55 19-09-2024) А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трам... А что не так, он хорошо ходит

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Бдыщ...

09:46:07 19-09-2024

Йеееееехууууу!!

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Гость

15:00:34 19-09-2024

Ща заместо 2 больших автобусов, будет ходить 4 ГазелькиНекст, во нарадуются то)))))) потом снова кляузы писать будут.

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Гость

10:12:37 19-09-2024

Доменялись уже на 29-м автобусе, теперь его просто нет!

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Гость

10:29:24 19-09-2024

На 24 маршруте не хотят поменять перевозчика? С полгода назад сгинул бесследно и никому дела нет.

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Гость

11:16:06 19-09-2024

Гость (10:29:24 19-09-2024) На 24 маршруте не хотят поменять перевозчика? С полгода наза... Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.

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Гость

12:43:27 19-09-2024

Гость (11:16:06 19-09-2024) Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.... если я пешщочком буду ходить то из злобы буду гвозди сыпать

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Гость

13:51:35 19-09-2024

Гость (11:16:06 19-09-2024) Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.... Это полезно. Будет время не в смартфон втыкать, а подышать свежим воздухом и на красоты нашего мегаполиса полюбоваться.

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Гость

10:45:44 19-09-2024

На 60 поменяйте. Такой востребованный маршрут, а ходят газельки (ведь можно купить хотя бы пазики). В итоге на половине остановок даже не останавливается, так как полный.

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Гость

11:27:16 19-09-2024

И в итоге - на кого поменяют то?)

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Кондуктор

11:59:50 19-09-2024

А какой перевозчик будет работать, если сбор стал значительно меньше! Не удивлюсь, если ПАЗик будет обслуживать!

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Чучмек

16:55:11 19-09-2024

Кондуктор (11:59:50 19-09-2024) А какой перевозчик будет работать, если сбор стал значительн... Пазики вряд ли. Скорее ржавые каунти или газели-некст, которые и автобусами-то называть нельзя

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Гость

12:16:26 19-09-2024

Когда найдут перевозчика на 29 маршрут??? сколько можно издеваться над людьми???

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Водитель

16:10:13 19-09-2024

Гость (12:16:26 19-09-2024) Когда найдут перевозчика на 29 маршрут??? сколько можно изде... Никогда, если этот водители бросили. Поэтому его перевозчик и закрыл!

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