Перевозчика на маршруте № 104 меняют в Барнауле после жалоб на работу

Одна из компаний уже готова начать обслуживание с середины октября

19 сентября 2024, 09:32, ИА Амител

Автобус № 104 / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Власти Барнаула приняли решение о смене перевозчика на маршруте № 104. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Комитетом уже достигнуты договоренности с одним из перевозчиков о готовности выхода на данный маршрут с середины октября", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Отмечается, что ООО "Вега-Транс" не может в полном объеме выполнять работу. Поэтому было принято решение о смене перевозчика.

Комитет будет следить за пассажиропотоком и при необходимости вносить корректировки в работу нового перевозчика.

Ранее жители Бельмесево жаловались на то, что ждать автобуса им приходится часами, а порой все даже не помещаются в салоне. Люди рассказывали, что от поселка до города должны были ходить три автобуса № 104, а также три автобуса № 104ю, однако их количество было заметно меньше.

Чтобы вовремя добираться до работы, учебы или больниц, местным жителям приходилось идти несколько километров до остановки других маршрутов. Также проблемой было вернуться из города. Причина все та же – редко ходившие автобусы.

Тогда прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО "Вега-Транс" действительно не довыпускает автобусы на линии и не выполняет установленное расписание. Перевозчику предъявили претензию.