Перевозчика на маршруте № 104 меняют в Барнауле после жалоб на работу
Одна из компаний уже готова начать обслуживание с середины октября
19 сентября 2024, 09:32, ИА Амител
Власти Барнаула приняли решение о смене перевозчика на маршруте № 104. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Комитетом уже достигнуты договоренности с одним из перевозчиков о готовности выхода на данный маршрут с середины октября", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Отмечается, что ООО "Вега-Транс" не может в полном объеме выполнять работу. Поэтому было принято решение о смене перевозчика.
Комитет будет следить за пассажиропотоком и при необходимости вносить корректировки в работу нового перевозчика.
Ранее жители Бельмесево жаловались на то, что ждать автобуса им приходится часами, а порой все даже не помещаются в салоне. Люди рассказывали, что от поселка до города должны были ходить три автобуса № 104, а также три автобуса № 104ю, однако их количество было заметно меньше.
Чтобы вовремя добираться до работы, учебы или больниц, местным жителям приходилось идти несколько километров до остановки других маршрутов. Также проблемой было вернуться из города. Причина все та же – редко ходившие автобусы.
Тогда прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО "Вега-Транс" действительно не довыпускает автобусы на линии и не выполняет установленное расписание. Перевозчику предъявили претензию.
09:37:55 19-09-2024
А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трамвайном маршруте №2?
10:36:51 19-09-2024
Гость (09:37:55 19-09-2024) А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трам... Главе барнаульского "Горэлектротранса" Петряшину. Ему как раз вынесли приговор, скоро на работу выйдет.
20:48:34 19-09-2024
Гость (09:37:55 19-09-2024) А куда надо пожаловаться, чтобы поменяли перевозчика на трам... А что не так, он хорошо ходит
09:46:07 19-09-2024
Йеееееехууууу!!
15:00:34 19-09-2024
Ща заместо 2 больших автобусов, будет ходить 4 ГазелькиНекст, во нарадуются то)))))) потом снова кляузы писать будут.
10:12:37 19-09-2024
Доменялись уже на 29-м автобусе, теперь его просто нет!
10:29:24 19-09-2024
На 24 маршруте не хотят поменять перевозчика? С полгода назад сгинул бесследно и никому дела нет.
11:16:06 19-09-2024
Гость (10:29:24 19-09-2024) На 24 маршруте не хотят поменять перевозчика? С полгода наза... Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.
12:43:27 19-09-2024
Гость (11:16:06 19-09-2024) Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.... если я пешщочком буду ходить то из злобы буду гвозди сыпать
13:51:35 19-09-2024
Гость (11:16:06 19-09-2024) Жаловаться меньше надо, скоро пешочком будем ходить.... Это полезно. Будет время не в смартфон втыкать, а подышать свежим воздухом и на красоты нашего мегаполиса полюбоваться.
10:45:44 19-09-2024
На 60 поменяйте. Такой востребованный маршрут, а ходят газельки (ведь можно купить хотя бы пазики). В итоге на половине остановок даже не останавливается, так как полный.
11:27:16 19-09-2024
И в итоге - на кого поменяют то?)
11:59:50 19-09-2024
А какой перевозчик будет работать, если сбор стал значительно меньше! Не удивлюсь, если ПАЗик будет обслуживать!
16:55:11 19-09-2024
Кондуктор (11:59:50 19-09-2024) А какой перевозчик будет работать, если сбор стал значительн... Пазики вряд ли. Скорее ржавые каунти или газели-некст, которые и автобусами-то называть нельзя
12:16:26 19-09-2024
Когда найдут перевозчика на 29 маршрут??? сколько можно издеваться над людьми???
16:10:13 19-09-2024
Гость (12:16:26 19-09-2024) Когда найдут перевозчика на 29 маршрут??? сколько можно изде... Никогда, если этот водители бросили. Поэтому его перевозчик и закрыл!