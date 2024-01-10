В поезде Москва – Чита умерла семимесячная девочка
Ребенка пытались спасти врачи
10 января 2024, 10:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Семимесячная девочка умерла в поезде Москва – Чита, когда состав проезжал Пермский край. Как сообщает Baza, женщина с тремя детьми возвращалась из столицы в Омск и во время поездки у них поднялась температура.
"На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла", – пишет канал.
По данным Baza, у всех выявили признаки ОРВИ, однако состояние матери и старших детей было легче. Женщину и детей госпитализировали. Поезд позднее остановили в Екатеринбурге, и вагоны обработали от вируса. Полиция тем временем начала проверку.
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