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В поезде Москва – Чита умерла семимесячная девочка

Ребенка пытались спасти врачи

10 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва – Чита, когда состав проезжал Пермский край. Как сообщает Baza, женщина с тремя детьми возвращалась из столицы в Омск и во время поездки у них поднялась температура.

"На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла", – пишет канал.

По данным Baza, у всех выявили признаки ОРВИ, однако состояние матери и старших детей было легче. Женщину и детей госпитализировали. Поезд позднее остановили в Екатеринбурге, и вагоны обработали от вируса. Полиция тем временем начала проверку.

Происшествия дети

Комментарии 2

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Гость

10:21:16 10-01-2024

Обработали вагоны от ОРВИ ? Нам в уши что льют то

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гость

11:03:08 10-01-2024

Гость (10:21:16 10-01-2024) Обработали вагоны от ОРВИ ? Нам в уши что льют то ... проветрили

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