"Оба неслись". В Барнауле столкнулись УАЗ и трамвай
Водитель "буханки" вылетел из кабины и получил травму головы
22 мая 2025, 11:10, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле утром 22 мая столкнулись трамвай и УАЗ. Авария случилась в районе остановки "Алтайский завод агрегатов", сообщает "Катунь 24".
"По словам свидетелей, оба транспортных средства неслись, не уступив [дорогу] друг другу", – отмечает издание.
В результате удара шофер "буханки" вылетел из кабины и получил травму головы. По его словам, он не заметил трамвай. В то же время водитель электротранспорта утверждает, что ехал со скоростью 23 км/ч.
Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле.
12:23:56 22-05-2025
Трамваи быстрее 10 км/ч не ездят
А этот нёсся аж 23 км/ч