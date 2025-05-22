"Оба неслись". В Барнауле столкнулись УАЗ и трамвай

Водитель "буханки" вылетел из кабины и получил травму головы

22 мая 2025, 11:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утром 22 мая столкнулись трамвай и УАЗ. Авария случилась в районе остановки "Алтайский завод агрегатов", сообщает "Катунь 24".

"По словам свидетелей, оба транспортных средства неслись, не уступив [дорогу] друг другу", – отмечает издание.

В результате удара шофер "буханки" вылетел из кабины и получил травму головы. По его словам, он не заметил трамвай. В то же время водитель электротранспорта утверждает, что ехал со скоростью 23 км/ч.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле.