В полиции рассказали подробности ДТП со сбитой стелой у автозаправки

В отношении водителя составили административный протокол

10 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: t.me/drom_22_biysk

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности жёсткого ДТП, в котором таксист наехал на стелу у автозаправки.

Напомним, авария произошла в Бийском районе рядом с посёлком Чуйским. "Бийский рабочий" писал, что автомобилист был сильно пьян.

"Предварительно установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь со стороны посёлка Полеводка в направлении посёлка Чуйского, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате совершил наезд на информационную стелу АЗС", – сообщили в полиции.

В результате происшествия водитель и его пассажирка 1981 года рождения получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

За езду в нетрезвом виде в отношении водителя составили административный протокол. Полицейские проводят проверку.