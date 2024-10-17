В популярной косметике нашли компоненты, вызывающие рак
Специалисты отметили, что уходовые средства могут навредить здоровью
17 октября 2024, 23:10, ИА Амител
В уходовой косметике популярных брендов обнаружили провоцирующие рак компоненты, пишет New York Post.
Профессора из Йельского университета, университета Лонг-Айленда и аналитики компании Valisure проверили 111 средств от акне на основе бензоил пероксида (BPO) и обнаружили, что треть из них содержит бензол – канцероген, связанный с лейкемией и другими заболеваниями крови.
В пенке для умывания марки CVS в 13 раз больше бензола, чем разрешено FDA, а в креме Proactiv – в 18 раз больше.
Президент Valisure Дэвид Лайт заявил, что продукты, используемые потребителями всех возрастов, могут содержать высокий уровень бензола, что опасно для здоровья.
00:05:38 18-10-2024
тысячи НЕ пользуются этой дрянью, мыло и пенка и хватит
10:15:03 18-10-2024
Что то я не слышал, что присвоена Нобелевская премия за раскрытие природы рака...А значит все допуски о вызывающих его агентах не более чем предположения...