Врачи назвали популярные лекарства, которые влияют на потенцию
Они также могут повлиять на желудок у пожилых людей
15 октября 2024, 23:10, ИА Амител
Специалист широкого профиля Дональд Грант предупредил мужчин о том, что одной из причин эректильной дисфункции может быть употребление аспирина и ибупрофена. Об этом пишет Daily Mail.
Нестероидные противовоспалительные препараты, которые часто используются для облегчения боли и снятия воспаления, могут вызывать нежелательные побочные эффекты, особенно если их можно свободно купить в аптеке в неограниченных количествах.
Основная опасность заключается в том, что они могут негативно повлиять на желудок, увеличивая риск серьезных желудочно-кишечных кровотечений, особенно у пожилых людей.
В США ежегодно расходуется около 30 миллиардов доз ибупрофена, причем каждый седьмой человек превышает рекомендуемую суточную дозу в 600 мг. В Великобритании на этот препарат тратится 4,9 миллиона фунтов стерлингов.
Возможно, исследование не является исчерпывающим, поскольку не учитывает пациентов с сердечными заболеваниями, которым может быть назначен аспирин. Однако Грант рекомендует всем людям перед началом приема любых лекарств консультироваться с врачом.
08:56:09 16-10-2024
Скушай заячий помет...Он ядреный, он проймет...