В премиальном комплексе "Сахаров Парк" в Барнауле включили атмосферную подсветку

Теперь силуэт Башен виден даже в сумерках

18 сентября 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHSpZ85

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено компанией

В Барнауле продолжается строительство жилого комплекса "Сахаров Парк". Проект все отчетливее обретает запланированный архитектурный облик. Недавно на территории комплекса включили атмосферную подсветку — теперь силуэт трех 16‑этажных Башен в вечернем свете подчеркивает премиальный статус застройки. Комплекс объединяет высотные Башни и трехэтажные Секции, а в составе проекта — жилые резиденции, коммерческие помещения, подземный паркинг и благоустроенные прогулочные зоны.

Работа на Башнях

Первая Башня — на самом раннем этапе: завершили земляные работы и бетонную подготовку, приступили к армированию фундаментной плиты.

Во второй Башне монтируют внутренние инженерные системы: вентиляцию, отопление, водоснабжение, пожаротушение, силовое оборудование и освещение. Там же устанавливают светопрозрачные конструкции, ведут работы на кровле и техническом этаже, укладывают шумоизоляцию и выравнивающую стяжку, монтируют направляющие лифтовой системы. Начали облицовку фасада композитными панелями.

В Башне № 3 утепляют и облицовывают фасад керамическим кирпичом, монтируют внутренние системы вентиляции, теплоснабжения и электроосвещения, устанавливают светопрозрачные конструкции, приступили к утеплению и гидроизоляции кровли.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлены компанией

Секции и паркинг

В Секциях 1 и 2 продолжают монолитные работы, возводят наружные и внутренние кирпичные стены и перегородки, утепляют и облицовывают фасад кирпичом. В третьей Секции монолитные работы завершили и приступили к утеплению с облицовкой фасада кирпичом.

Отдельный этап касается подземного паркинга. На парковке ведут земляные и бетонные работы, гидроизолируют и утепляют наружные стены, возводят внутренние кирпичные стены и перегородки.

Премиальный статус и концепция

"Сахаров Парк" первым среди жилых комплексов Алтайского края подтвердил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") в категории премиального жилья — высший уровень независимой сертификации новостроек.

Эксперты оценили свыше 350 параметров: характеристики квартир, инженерные системы, качество общественных пространств, благоустройство и безопасность. Концепция комплекса предусматривает разные сценарии жизни — от приватных зон отдыха до общественных пространств для общения и семейного досуга.

Подробности можно узнать в центре продаж.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности

Адрес: Социалистический пр., 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

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ИП Андреева Е. А

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