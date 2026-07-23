Инженерия на десятилетия. Почему "Сахаров Парк" получил высшую оценку экспертов

В премиальном жилье покупатели все чаще оценивают не только внешний вид дома, но и благоустройство, сценарии повседневной жизни и качество инженерных систем

23 июля 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJHaMsP

Комплекс "Сахаров Парк" / Изображение предоставлено застройщиком

Рынок премиальной недвижимости меняет приоритеты. На выбор влияют архитектура, инженерные решения и способность объекта сохранять ликвидность через 10, 20 и 30 лет. По данным исследования Restate.ru, 87% клиентов сегмента считают проработанную инженерию одним из главных критериев при покупке жилья. Примером такого подхода стал строящийся в Барнауле комплекс "Сахаров Парк". Команда проекта уделяет внимание каждой детали — от отдельных элементов до основных конструкций. Одной из сильных сторон комплекса стали инженерные системы премиум-класса.

Бытовой комфорт

В проекте "Сахаров Парк" используют трубы для холодной и горячей воды из нержавеющей стали. Такой материал не меняет вкус воды, не накапливает отложения и может служить без ремонта и замены 50–70 лет.

Для отопления резиденций выбрали европейский молекулярно-сшитый полимер PE-Xa ("Пе-Кса") с кислородным барьером. Его структура помогает трубе возвращать форму после нагрева или изгиба, выдерживать скачки давления и температуры, а также равномерно распределять тепло без лишних потерь.

Санузлы в комплексе "Сахаров Парк" / Изображения предоставлены застройщиком

А в системе бытовой канализации применяют трубы с повышенным шумопоглощением из модифицированного полипропилена с минеральными добавками и утолщенными стенками. Они снижают шум в 1,5 раза по сравнению с обычными, спокойно переносят горячие стоки и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

Результаты независимой сертификации

"Сахаров Парк" первым в Алтайском крае получил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд"). Российская система сертификации оценивает проекты по 350 параметрам, среди которых архитектура, безопасность и техническое оснащение. "Сахаров Парк" набрал 90% по обязательным и 80% по дополнительным критериям. В разделе "Инженерные системы квартир" эксперты поставили комплексу максимальную оценку.

Напомним, премиальный комплекс состоит из трех 16-этажных Башен, соединенных трехэтажными Секциями. В проекте предусмотрены жилые резиденции, подземный паркинг, коммерческие помещения и зоны для прогулок и отдыха.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности

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ИП Андреева Е. А.

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