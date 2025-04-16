В пригороде Барнаула 110 частных домов останутся без холодной воды 17 апреля

На водопроводе пройдут плановые работы

16 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

110 частных домов и четыре административных здания останутся без холодной воды из-за плановых работ на водопроводе в селе Лебяжье.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", 17 апреля с 09:30 до 19:00 специалисты проведут переврезку водопровода диаметром 110 мм в переулке Тепличном, 2.

На время работ холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

ул. Панова, 1а–10;

ул. Садовая, 2–72, 1–73;

ул. Светлая, 1–3, 2–6;

пер. Тепличный, 1–25, 2–8.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.