В пригороде Барнаула 110 частных домов останутся без холодной воды 17 апреля
На водопроводе пройдут плановые работы
16 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
110 частных домов и четыре административных здания останутся без холодной воды из-за плановых работ на водопроводе в селе Лебяжье.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", 17 апреля с 09:30 до 19:00 специалисты проведут переврезку водопровода диаметром 110 мм в переулке Тепличном, 2.
На время работ холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- ул. Панова, 1а–10;
- ул. Садовая, 2–72, 1–73;
- ул. Светлая, 1–3, 2–6;
- пер. Тепличный, 1–25, 2–8.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.
Комментарии 0