В пригороде Барнаула 110 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под отключение попали жители нескольких улиц

12 апреля 2025, 09:33, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В барнаульском селе Лебяжье специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм, сообщили в организации.

Авария случилась в переулке Тепличном, 2 и 13. Эти дома находятся примерно в 45 метрах друг от друга, свидетельствуют "Яндекс Карты".

На время ремонта холодное водоснабжение отсутствует в 110 частных домах и четырех административных зданиях по адресам:

ул. Панова, 1а–10;

ул. Садовая, 2–72, 1–73;

пер. Тепличный, 1–25, 2–8б;

ул. Светлая, 1–3, 2–6.

Когда планируют завершить ремонт, не уточняется.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.