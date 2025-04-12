В пригороде Барнаула 110 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Под отключение попали жители нескольких улиц
12 апреля 2025, 09:33, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В барнаульском селе Лебяжье специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм, сообщили в организации.
Авария случилась в переулке Тепличном, 2 и 13. Эти дома находятся примерно в 45 метрах друг от друга, свидетельствуют "Яндекс Карты".
На время ремонта холодное водоснабжение отсутствует в 110 частных домах и четырех административных зданиях по адресам:
- ул. Панова, 1а–10;
- ул. Садовая, 2–72, 1–73;
- пер. Тепличный, 1–25, 2–8б;
- ул. Светлая, 1–3, 2–6.
Когда планируют завершить ремонт, не уточняется.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
10:49:00 12-04-2025
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