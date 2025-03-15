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В пригороде Барнаула десятки домов остались без холодной воды из-за аварии

Работы ведут в микрорайоне Октябрьский

15 марта 2025, 09:05, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

Часть пригорода Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения на водопроводе диаметром 89 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты ведут ремонт в микрорайоне Октябрьский на Мирном бульваре, 48. На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:

  • б-р Мирный, 30-84;
  • ул.  Петербургская, 16, 18;
  • ул.  Луганская, 1–17, 4, 6;
  • ул.  Берестовая, 46–54, 61, 63;
  • ул.  Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов);
  • ул.  Берестовая, 53 (магазин).

Когда устранят повреждение, не уточняется.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 3

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......

09:57:41 15-03-2025

Часто порывы водопровода.. Подозрительно! 🤔

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Гость

10:12:46 15-03-2025

...... (09:57:41 15-03-2025) Часто порывы водопровода.. Подозрительно! 🤔 ...
Конкретно этому водопроводу 30-ть лет! Устал немножко...

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Гость

11:22:33 15-03-2025

Ой, не увидела! Прочитала про пожар, пишу, что теперь ждем аварию на водопроволе, а она уже есть!

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