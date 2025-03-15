В пригороде Барнаула десятки домов остались без холодной воды из-за аварии
Работы ведут в микрорайоне Октябрьский
15 марта 2025, 09:05, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Часть пригорода Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения на водопроводе диаметром 89 мм, сообщили в городском "Росводоканале".
Специалисты ведут ремонт в микрорайоне Октябрьский на Мирном бульваре, 48. На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:
- б-р Мирный, 30-84;
- ул. Петербургская, 16, 18;
- ул. Луганская, 1–17, 4, 6;
- ул. Берестовая, 46–54, 61, 63;
- ул. Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов);
- ул. Берестовая, 53 (магазин).
Когда устранят повреждение, не уточняется.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.
09:57:41 15-03-2025
Часто порывы водопровода.. Подозрительно! 🤔
10:12:46 15-03-2025
...... (09:57:41 15-03-2025) Часто порывы водопровода.. Подозрительно! 🤔 ...
Конкретно этому водопроводу 30-ть лет! Устал немножко...
11:22:33 15-03-2025
Ой, не увидела! Прочитала про пожар, пишу, что теперь ждем аварию на водопроволе, а она уже есть!