В пригороде Барнаула десятки домов останутся без холодной воды 2 июля

Специалисты будут проводить врезку пожарных гидрантов

02 июля 2025, 07:31, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В барнаульском поселке Центральный 2 июля на весь день отключат холодную воду из-за плановых работ, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Временные неудобства для жителей продлятся с 09:30 до 19:00.

В это время специалисты проведут врезку двух пожарных гидрантов по ул. Мурманская, 29, и ул. Норильская, 22а.

Холодного водоснабжения в эти часы не будет по адресам:

ул. Мурманская, 1-43, 4-42;

ул. Норильская, 1-45, 2-44.

С 7 июля в Барнауле начнется третий этап испытаний теплосетей на прочность и плотность — в нескольких районах отключат горячую воду.