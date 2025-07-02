В пригороде Барнаула десятки домов останутся без холодной воды 2 июля
Специалисты будут проводить врезку пожарных гидрантов
02 июля 2025, 07:31, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В барнаульском поселке Центральный 2 июля на весь день отключат холодную воду из-за плановых работ, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Временные неудобства для жителей продлятся с 09:30 до 19:00.
В это время специалисты проведут врезку двух пожарных гидрантов по ул. Мурманская, 29, и ул. Норильская, 22а.
Холодного водоснабжения в эти часы не будет по адресам:
- ул. Мурманская, 1-43, 4-42;
- ул. Норильская, 1-45, 2-44.
С 7 июля в Барнауле начнется третий этап испытаний теплосетей на прочность и плотность — в нескольких районах отключат горячую воду.
07:52:53 02-07-2025
Ни дня без воды. Хорошо живем.