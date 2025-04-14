НОВОСТИТранспорт

В пригороде Барнаула ограничили движение для всех видов транспорта

Из-за этого изменилась схема движения одного из автобусов

14 апреля 2025, 19:03, ИА Амител

Фото: Anwaar Ali / unsplash.com
Фото: Anwaar Ali / unsplash.com

В барнаульском селе Власиха временно ограничили движение для всех видов транспорта на участке улицы Сосновой, сообщили в мэрии.

"Из-за неудовлетворительных дорожных условий на данном участке произошло частичное разрушение дорожного полотна (пучение)", – говорится в сообщении.

Движение ограничено на участке от улицы Партизанской до улицы Ковыльной. В связи с этим также изменена схема движения автобуса № 121.

Так, автобусы едут от остановки "Учхоз пригородный" по улице Ветеринарной, после – по улице Ковыльной, а далее – по маршруту.

Специалисты уже ведут работы для восстановления движения. В мэрии барнаульцев призвали заранее выбирать пути объезда.

Барнаул Транспорт Дороги Дорожный ремонт ремонт дорожное движение

Комментарии 4

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...

19:09:35 14-04-2025

Че там вспучилось

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Гость

21:34:04 14-04-2025

... (19:09:35 14-04-2025) Че там вспучилось... харя у некоторых

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Гость

10:00:07 15-04-2025

В мэрии барнаульцев призвали заранее выбирать пути объезда. Про ремонт ни слова.

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Гость

11:06:11 15-04-2025

Асфальт там давно дыбом встал , причем с обеих сторон въезда в пос. Октябрьский (со стороны Силикатного и с объездной), но дела никому нет. Вчера перекрыли полностью. В 18.00 14.04.25 дороги уже были перекрыты, а новость с просьбой выбора путей объезда вышла в 19.03 14.04.25. Всё оперативно ((((

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