В пригороде Барнаула ограничили движение для всех видов транспорта

Из-за этого изменилась схема движения одного из автобусов

14 апреля 2025, 19:03, ИА Амител

Фото: Anwaar Ali / unsplash.com

В барнаульском селе Власиха временно ограничили движение для всех видов транспорта на участке улицы Сосновой, сообщили в мэрии.

"Из-за неудовлетворительных дорожных условий на данном участке произошло частичное разрушение дорожного полотна (пучение)", – говорится в сообщении.

Движение ограничено на участке от улицы Партизанской до улицы Ковыльной. В связи с этим также изменена схема движения автобуса № 121.

Так, автобусы едут от остановки "Учхоз пригородный" по улице Ветеринарной, после – по улице Ковыльной, а далее – по маршруту.

Специалисты уже ведут работы для восстановления движения. В мэрии барнаульцев призвали заранее выбирать пути объезда.