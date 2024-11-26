В пригороде Барнаула потушили крупный пожар

Горели гараж и дом

26 ноября 2024, 13:48, ИА Амител

Пожар в Казенной Заимке / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском поселке Казенная Заимка потушили пожар в частном двухэтажном доме и пристроенном к нему гараже. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился ночью 26 ноября на улице Арбатской. На месте работали 25 человек личного состава и 7 автоцистерн. На момент прибытия пожарных шел дым из-под кровли гаража – была угроза перехода огня на дом.

"В результате четких действий удалось ликвидировать горение на площади 100 квадратных метров. Огнем повреждены кровля, стены, перекрытие, личные вещи в гараже, стены, перекрытия между этажами в доме. Подразделениями эвакуирован один газовый баллон", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все жильцы успели покинуть дом самостоятельно. Предварительная причина случившегося – нарушение правил монтажа электрооборудования. "Вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки в гараже", – добавили в МЧС.