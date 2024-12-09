Россиян предупредили о росте цен на электричество в 2025 году
Меньше всего электроэнергия подорожает на Алтае
09 декабря 2024, 09:50, ИА Амител
Тарифы на электроэнергию в России в среднем вырастут на 12,6% в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства "Прайм".
По распоряжению правительства в зависимости от региона темпы роста будут отличаться. Так, наименьшего подорожания стоит ожидать в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%).
В то же время большего роста тарифов ожидают в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Республике Северная Осетия – Алания (19,1%). На 15 и 14,6% цены на электроэнергию вырастут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. В прочих регионах диапазон повышения будет колебаться в пределах 10-18%.
"При этом тарифы в одном регионе могут расти по-разному в зависимости от муниципалитета и объемов потребления", – подчеркнула аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
10:03:31 09-12-2024
Комментарий к любой новости о повышении цен и тарифов:
Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете?... Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас потом будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Олигархи вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года… ©
10:10:44 09-12-2024
Гость (10:03:31 09-12-2024) Комментарий к любой новости о повышении цен и тарифов:Од... а генерирующие мощности вам Пушкен строить будет.
10:25:55 09-12-2024
Musik (10:10:44 09-12-2024) а генерирующие мощности вам Пушкен строить будет.... а разве строительство,ремонт и обслуживание сразу не заложены в тарифы или думаете они вам по себестоимости все поставляют
10:29:35 09-12-2024
Musik (10:10:44 09-12-2024) а генерирующие мощности вам Пушкен строить будет.... Чубайс...!
10:10:48 09-12-2024
Какая неожиданность
10:12:35 09-12-2024
ну слава богу.. а то все дорожает а но нет))
10:15:51 09-12-2024
Спасибо что предупредили, а то бы сразу бах и вот вам народное достояние
10:20:09 09-12-2024
Это беспредел. На, что есть то нам? ЭС - это хвостик к повышению всех цен. не на 8-15%, а 30 45%.
10:23:54 09-12-2024
На маршрутке 144 с 16 декабря 2024 года повысится проезд и будет 45 рублей, это повышение на 28,57% !!
10:52:12 09-12-2024
Спасибо, с утра только хорошие новости!!!
10:56:56 09-12-2024
что может быть лучше, чем хорошие
утренние новости на Амик? обожаю вас)
11:04:47 09-12-2024
если обшить свой балкон солнечными батареями панелями плюс в трубах горячей и холодной воды перед краном поставить турбинки генераторы, плюс заменить все лампочки накаливания на светодиодные плюс выставить за раму щуп теристического генератора электричества работающий на разности температур в помещении и за окном и на зиму отключать холодильник то ровно повышение пройдет, даже не заметите потому что 90% электричества будете получать не из розетки
11:14:52 09-12-2024
умный (11:04:47 09-12-2024) если обшить свой балкон солнечными батареями панелями плюс в... А если в унитазе атомный реактор поставить еще и соседям продавать можно будет.
14:16:05 09-12-2024
умный (11:04:47 09-12-2024) если обшить свой балкон солнечными батареями панелями плюс в... За стоимость этого проекта можно из Сибири на Мадагаскар переехать. Жить в шалаше из листьев, в них же одеваться, их же есть, курить и в чай заваривать. Никакие повышения будут не страшны. И на работу вставать можно по солнышку.
16:00:37 09-12-2024
Гость (14:16:05 09-12-2024) За стоимость этого проекта можно из Сибири на Мадагаскар пер... Погодите-ка, а на работу зачем?
19:59:21 09-12-2024
Гость (16:00:37 09-12-2024) Погодите-ка, а на работу зачем?... Листья сами себя не соберут ((
16:16:46 09-12-2024
Гость (14:16:05 09-12-2024) За стоимость этого проекта можно из Сибири на Мадагаскар пер... какие нежные то все стали. Свет им подавай, тепло им в батарею подавай. Забыли как в 17 веке в землянках печку каменку кизяками топили имылись круглый год в ручье. Там же и стирали. Сегодня время такое что надо этот опыт не забывать а оберегать и вспоминать. Случись чего выживете легко
20:55:37 09-12-2024
умный (11:04:47 09-12-2024) если обшить свой балкон солнечными батареями панелями плюс в... А ещё старый велосипед можно переделать в генератор. И физкультура, и сплошная польза)))11
11:20:05 09-12-2024
Нас постоянно предупреждают о повышении цен... Предупреждают для чего? Чтобы деньги копили или продуктами впредь запасались? Так всё-равно не хватит, т.к. затем опять будут предупреждать...и так без конца. Аппетиты растут не мерянно! Вот и революционная ситуация, когда верхи не хотят, а низы не могут)))
11:31:39 09-12-2024
Юс (11:20:05 09-12-2024) Нас постоянно предупреждают о повышении цен... Предупреждают... Низы могут, но не хотят.
15:20:02 09-12-2024
Гость (11:31:39 09-12-2024) Низы могут, но не хотят.... От перестановки слов - смысл тот же)))
12:10:28 09-12-2024
Юс (11:20:05 09-12-2024) Нас постоянно предупреждают о повышении цен... Предупреждают... Для того, чтобы нервы поднять, чтобы повзрывоопаснее стало.
12:21:20 09-12-2024
сколько у нас там инфляция официально, то, - вот на неё и повысить, а иначе может реально проверить хорошенько, насколько все нормально, ну и посредников-перекупов в шею!