Меньше всего электроэнергия подорожает на Алтае

09 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Розетка / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

Тарифы на электроэнергию в России в среднем вырастут на 12,6% в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства "Прайм".

По распоряжению правительства в зависимости от региона темпы роста будут отличаться. Так, наименьшего подорожания стоит ожидать в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%).

В то же время большего роста тарифов ожидают в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Республике Северная Осетия – Алания (19,1%). На 15 и 14,6% цены на электроэнергию вырастут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. В прочих регионах диапазон повышения будет колебаться в пределах 10-18%.