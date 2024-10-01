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В пригороде Барнаула тушат крупный пожар в двухквартирном доме

Огонь разошелся на площади 300 "квадратов"

01 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Пожар в селе Лебяжье / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в селе Лебяжье / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском селе Лебяжье тушат горящий двухквартирный частный дом и надворные постройки, сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь пожара составляет около 350 "квадратов". Есть угроза распространения огня на соседние строения. 

"Силы и средства первого пожарно-спасательного отряда работают на месте. Людей в доме нет", – подчеркнули в ведомстве.

Барнаул Пожары

Комментарии 1

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Гость

14:53:36 01-10-2024

там женщина сгорела заживо

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