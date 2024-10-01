Работают ли магазины полностью сгоревшей мебельной фабрики в Алтайском крае?
Продавцы в магазинах "Три слона" рассказали, что товар на складах фабрики еще есть
01 октября 2024, 12:45, Антон Дегтярев
Магазины мебельной фабрики "Три слона" в Барнауле, Новоалтайске, Алейске и других городах Алтайского края и Сибири не закрывались и работают в штатном режиме. Товар на складах пока еще есть. Об этом amic.ru рассказали в офисе компании и в торговых точках.
Что говорят в магазинах?
В магазине в барнаульском торговом центре "Воскресенье" отметили, что их точка сейчас работает и продолжает продавать товар.
"Пока на наших складах товары есть. То, что вывезли с фабрики до пожара, на складах пока есть. Так что на данный момент мы открыты, а дальше – не знаю. Запасы на какой-то период времени у нас имеются. А вот на какой срок этого хватит – мы не знаем. Нам никто ничего не докладывает. Пока все есть, продаем", – отметила продавец.
В магазине в барнаульском торговом центре "Алтай" также рассказали, что их торговая точка функционирует, как и прежде. В барнаульском ТЦ "Флагман" тоже отметили, что магазин работает в штатном режиме и товара у них достаточно.
"Товар у нас есть. Все зависит от покупательского спроса, у нас товара достаточно. Мы будем работать, закрываться никто сейчас не планирует", – рассказали в ТЦ.
В ТЦ "Азия" в Новоалтайске магазин также функционирует без перебоев и там товары есть (в том числе и на складах). Режим работы точки тоже не изменился. О будущем магазина руководство пока не сообщало, сказали там. В магазине "Три слона" в Алейске ответили, что они работают, как и прежде.
Что сказали в компании?
В офисе компании "Три слона" также подтвердили, что пока все магазины открыты.
"Никто не закрылся, все работают в штатном режиме. Запасов продукции еще достаточно. Но ничего о том, насколько этого товара хватит, пока сказать не могу", – отметили в офисе.
Напомним, что 29 сентября в Барнауле случился серьезный пожар на Барнаульском мебельном комбинате. Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь завод. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.
Тушили пламя более 16 часов. Утром 30 сентября МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Пострадавших в пожаре не было. Подробнее об инциденте можно прочитать здесь. А посмотреть, как выглядела фабрика после пожара, – по ссылке.
13:12:14 01-10-2024
Огонь пошёл от пятого этажа --- вниз. Интересно распространялся
14:55:53 01-10-2024
Гость (13:12:14 01-10-2024) Огонь пошёл от пятого этажа --- вниз. Интересно распространя... там были перекрыты собственником ВСЕ пожарные проезды, посмотрите видео сверху. Поэтому неудивительно что все погорело, туда не подобраться. Кто у них был пожарный инспектор? взятки брал сто процентов
16:21:51 01-10-2024
Гость (14:55:53 01-10-2024) там были перекрыты собственником ВСЕ пожарные проезды, посмо...
Пожар такого масштаба не потушить. Если предположить что к моменту приезда пожарных горело уже минут 20, там так раскочегарится пламя, что его не потушить и тремя десятками пожарных машин. Потухло когда все выгорело. А пожарные были на подстраховке, чтобы огонь дальше не пошел. Ну и в конце остатки пролили, хотя в этом смысла уже не было, пусть бы само догорело, меньше мусора вывозить потом.
17:33:40 01-10-2024
Ну, честно говоря, продукция этой фабрики - это прошлый век... Никогда не останавливаюсь у их отдела.. Всё топорное, устаревшее...