Работают ли магазины полностью сгоревшей мебельной фабрики в Алтайском крае?

Продавцы в магазинах "Три слона" рассказали, что товар на складах фабрики еще есть

01 октября 2024, 12:45, Антон Дегтярев

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Магазины мебельной фабрики "Три слона" в Барнауле, Новоалтайске, Алейске и других городах Алтайского края и Сибири не закрывались и работают в штатном режиме. Товар на складах пока еще есть. Об этом amic.ru рассказали в офисе компании и в торговых точках.

Что говорят в магазинах?

В магазине в барнаульском торговом центре "Воскресенье" отметили, что их точка сейчас работает и продолжает продавать товар.

"Пока на наших складах товары есть. То, что вывезли с фабрики до пожара, на складах пока есть. Так что на данный момент мы открыты, а дальше – не знаю. Запасы на какой-то период времени у нас имеются. А вот на какой срок этого хватит – мы не знаем. Нам никто ничего не докладывает. Пока все есть, продаем", – отметила продавец.

В магазине в барнаульском торговом центре "Алтай" также рассказали, что их торговая точка функционирует, как и прежде. В барнаульском ТЦ "Флагман" тоже отметили, что магазин работает в штатном режиме и товара у них достаточно.

"Товар у нас есть. Все зависит от покупательского спроса, у нас товара достаточно. Мы будем работать, закрываться никто сейчас не планирует", – рассказали в ТЦ.

В ТЦ "Азия" в Новоалтайске магазин также функционирует без перебоев и там товары есть (в том числе и на складах). Режим работы точки тоже не изменился. О будущем магазина руководство пока не сообщало, сказали там. В магазине "Три слона" в Алейске ответили, что они работают, как и прежде.

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле/ Фото: amic.ru/ Алина Богомолова

Что сказали в компании?

В офисе компании "Три слона" также подтвердили, что пока все магазины открыты.

"Никто не закрылся, все работают в штатном режиме. Запасов продукции еще достаточно. Но ничего о том, насколько этого товара хватит, пока сказать не могу", – отметили в офисе.

Напомним, что 29 сентября в Барнауле случился серьезный пожар на Барнаульском мебельном комбинате. Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь завод. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.

Тушили пламя более 16 часов. Утром 30 сентября МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Пострадавших в пожаре не было. Подробнее об инциденте можно прочитать здесь. А посмотреть, как выглядела фабрика после пожара, – по ссылке.