Над Барнаулом удалось запечатлеть парад планет
На снимок попали Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Венера
20 января 2025, 07:15, ИА Амител
Парад планет в пригороде Барнаула / Фото: t.me/pagedowner
Астроном из Барнаула сумел сфотографировать парад планет, отправившись за город. Снимком он поделился в Telegram-канале "Город, ночь и все такое".
"16 января, в последний погожий день по прогнозу, я поехал в пригород, и зафотал мегапанораму ночного неба, где можно найти всех вышеупомянутых товарищей", – сказано в публикации.
Парад планет – не слишком зрелищное событие и выглядит, скорее, как обыкновенное звездное небо.
На снимке в одном ряду оказались шесть небесных тел: Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
10:19:13 20-01-2025
Молодец!
У него очень интересный канал!