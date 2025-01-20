Над Барнаулом удалось запечатлеть парад планет

На снимок попали Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Венера

20 января 2025, 07:15, ИА Амител

Парад планет в пригороде Барнаула / Фото: t.me/pagedowner

Астроном из Барнаула сумел сфотографировать парад планет, отправившись за город. Снимком он поделился в Telegram-канале "Город, ночь и все такое".

"16 января, в последний погожий день по прогнозу, я поехал в пригород, и зафотал мегапанораму ночного неба, где можно найти всех вышеупомянутых товарищей", – сказано в публикации.

Парад планет – не слишком зрелищное событие и выглядит, скорее, как обыкновенное звездное небо.

На снимке в одном ряду оказались шесть небесных тел: Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.