В пригороде Барнаула вернули холодную воду после аварии

Неполадки устраняли специалисты "Росводоканала"

15 марта 2025, 16:33, ИА Амител

Водопроводная вода / Фото: Imani / unsplash.com

В барнаульском микрорайоне Октябрьский вернули холодную воду в дома после аварии на водопроводе по адресу бульвар Мирный, 48.

Как сообщили в городском "Росводоканале", повреждение устранили в 15:55.

"В 15:55 повреждение водопровода по адресу пос. Октябрьский, б-р Мирный, 48, устранено. Водоснабжение восстановлено", – рассказали в организации.

Авария случилась утром 15 марта. Под отключение попадали дома на бульваре Мирном и улицах Петербургской, Луганской, Берестовой и Рождественской.