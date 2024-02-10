В пригородных поселках Барнаула почти полностью восстановили электроснабжение

На контроле энергоснабжающих компаний остается ряд локальных повреждений

10 февраля 2024, 17:59, ИА Амител

Энергетики за работой / Фото: barnaul.org

Энергетики почти полностью восстановили электроснабжение в пригородных поселках Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Отмечается, что на контроле энергоснабжающих компаний остается ряд локальных повреждений. Управляющие компании продолжают работы по восстановлению кровель, а также протечек в многоквартирных домах. "Барнаулгорсвет" ведет работы на светофорных объектах.

Напомним, что к повреждениям привел сильный ветер – до 20 м/с. Нарушения электроснабжения наблюдались в пригородных поселках и на некоторых барнаульских улицах. Как сообщали в мэрии, всего в городе произошло 32 происшествия, связанных с непогодой.