В приложениях российских банков появится кнопка для жалобы на мошенников

Заявления получит полиция

24 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Девушка со смартфоном / Фото: unsplash.com

В приложениях системно значимых банков появится кнопка для жалобы на мошенников. Соответствующий проект разработал Центробанк.

Как пишет "Ъ", заявления от клиентов на аферистов будут направляться в полицию и ЦБ. Для этого запущен электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями. Последние при поступлении от клиента заявления о мошеннических операциях должны передавать сведения о счетах, реквизитах, номерах телефонов и прочие метаданные в полицию.

По задумке, такая мера сэкономит время клиента и оперативно предоставит правоохранителям необходимую информацию.