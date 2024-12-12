В приложениях такси может появиться тревожная кнопка

Ее смогут нажимать как пассажиры, так и водители

12 декабря 2024, 16:25, ИА Амител

Желтый автомобиль такси / Фото: amic.ru

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев внесет в Госдуму законопроект, который обяжет службы такси размещать тревожную кнопку на главном экране своих приложений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Кнопка должна обеспечивать передачу тревожного сигнала как от водителя, так и от пассажира, а также осуществлять запись с микрофона мобильного устройства", – пояснили в ГД.

Если служба работает без интернета, сигнал должен передаваться через телефонную связь с аудиофиксацией, отметили авторы законопроекта.

Гусев подчеркнул, что тревожная кнопка позволит оперативно реагировать на правонарушения в такси и станет сдерживающим фактором для преступников.

Он отметил, что установка тревожной кнопки – простой и эффективный способ защиты граждан.

Дмитрий Гусев озвучил инициативу еще в ноябре текущего года. Теперь парламентарий заявил, что намерен внести законопроект в Госдуму уже 12 декабря.