В Приморье начали проверку из-за учителя с непозволительными методами воспитания

Выяснилось, что педагога уже уволили

12 марта 2025, 17:17, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Учитель из школы Дальнереченска применял непозволительные методы воспитания. Как сообщает "Восток Медиа", информация появилась в социальных сетях и ею быстро заинтересовались правоохранители.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Кроме того, к проверке подключилась и прокуратура. Выяснилось, что руководство образовательного учреждения уже уволило педагога.

"Информация об обстоятельствах произошедшего в образовательном учреждении в правоохранительные органы не передана", – подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры оценят действия всех причастных к инциденту, а также проверят работу органов систем профилактики.