В Приморье начали проверку из-за учителя с непозволительными методами воспитания
Выяснилось, что педагога уже уволили
12 марта 2025, 17:17, ИА Амител
Учитель из школы Дальнереченска применял непозволительные методы воспитания. Как сообщает "Восток Медиа", информация появилась в социальных сетях и ею быстро заинтересовались правоохранители.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Кроме того, к проверке подключилась и прокуратура. Выяснилось, что руководство образовательного учреждения уже уволило педагога.
"Информация об обстоятельствах произошедшего в образовательном учреждении в правоохранительные органы не передана", – подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры оценят действия всех причастных к инциденту, а также проверят работу органов систем профилактики.
17:49:45 12-03-2025
О чем новость?
18:05:45 12-03-2025
Как о чём: опять учителей "охаивают" так же пишут здесь некоторые.
18:55:33 12-03-2025
Гость (18:05:45 12-03-2025) Как о чём: опять учителей "охаивают" так же пишут здесь неко...
тебя физрук что ли растлил? Или трудовик?
20:23:55 12-03-2025
Гость (18:55:33 12-03-2025) тебя физрук что ли растлил? Или трудовик?... Ха-Ха : не "обхаивай" их! А то влетит от некоторых комментаторов 🤣
21:07:34 12-03-2025
А что подразумевается под термином-недозволительный метод воспитания?Как и совсем глупый вопрос-какое отношение учитель имеет к воспитанию?
11:27:51 13-03-2025
Это такой новый формат новостей? "Где-то кто-то совершил какие-то действия. Своевременно приняты определенные меры, все виновные наказаны. Будьте бдительны"